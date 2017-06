'Grootste beurscrash van deze generatie op komst'

Dat schrijft ETF.com in een interview met Rogers. "De volgende keer dat er een economisch probleem in de VS is - en dus de wereld – gaat het de grootste zijn. De wereld heeft veel geld geprint en de hele wereld heeft veel schuld", vertelt hij.

Hij gaat verder: "In 2008 hadden we een probleem dat werd veroorzaakt door te veel schuld, maar nu is de schuld veel groter dan in 2008. De volgende keer dat we een probleem hebben dan wordt het groter dan 2008."

Binnen twee jaar

Rogers verwacht de grote crash binnen twee jaar. "Historisch gezien hebben we elke vier tot acht jaar economische problemen gehad. En het is al meer dan acht jaar geleden sinds ons laatste probleem. Het betekent niet dat we problemen moeten hebben, maar het betekent dat we steeds dichterbij komen."

Rogers geeft aan dat veel mensen ten onrechte denken dat de Amerikaanse dollar een veilige haven is. "De VS is de grootste schuldennatie ter wereld. De dollar is absoluut niet veilig", zegt hij resoluut.

Toch denkt hij niet dat dat Amerikaanse staatsobligaties zal dalen, gezien het feit wat er in de wereld gebeurt met alle centrale banken. Hij denkt wel dat risicovollere obligaties met hoge rendementen pijn zullen lijden.

Veilige havens

Als veilige haven in de komende crash noemt Rogers onder andere goud. "Ik verwacht dat goud eerst nog wat gaat dalen. Als dat gebeurt koop ik meer bij, al heb ik nu ook al zat. Maar in de komende paar jaar gaat goud omhoog, veel omhoog. Altijd als mensen het vertrouwen in de overheid en geld kwijtraken, stoppen ze hun geld in goud en zilver. Dit zal weer gebeuren."

Qua veilige markten is Rogers nu zelf belegd in landen als China, Rusland en Japan. Dit omdat hij het liefst tegen de stroom in belegt. "De Russische markt is nog steeds een erg gehate markt. Ik bezit ook aandelen uit China: de Chinese markt staat 50 procent onder zijn hoogste punt ooit. En Japan, dat ook 50 procent onder zijn hoogste punt ooit staat."

Volgens Rogers zullen deze beleggingen minder last hebben van een slechte economische periode.