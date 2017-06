'Grote kans op recessie VS'

Veel marktpartijen maken zich te weinig zorgen, vindt Richard Clarida, een van de schrijvers van het rapport. "En de risico's op de middellange termijn nemen alleen maar toe."

Beleggers kunnen gebruikmaken van cyclische rally's om een cashvoorraad aan te leggen, adviseert de strateeg. "Die zal van pas komen als de markten zich corrigeren."

Pimco ziet een kans van 70 procent dat de Verenigde Staten binnen vijf jaar in een recessie terechtkomt, zegt Clarida. "De Fed zal haar balans inkrimpen, maar minder dan velen denken. We denken aan een inkrimping van 1 biljoen dollar, verspreid over meerdere jaren."

Geen reservewiel

"Voor de ECB verwachten we dat ze in 2018 haar balans verder aandikt, maar minder snel. Tegen het najaar van 2019, wanneer de termijn van Draghi afloopt, zou de ECB de depositorente weer positief kunnen maken, zelfs als de inflatie nog niet op het gewenste niveau is."

"Maar door de reusachtige bedragen op de balans en de extreem lage rentes rijden we ondertussen nog steeds zonder reservewiel rond. Bij een volgende recessie hebben de Fed en de ECB bijna geen ruimte meer om in te grijpen."

'Concentreer op behoud'

Pimco raadt aan om voorzichtig te zijn in deze omgeving. "Concentreer vooral op behoud van kapitaal. Aandelen zijn relatief duur, omdat de koersen al op de muziek vooruitgelopen zijn, na de beloftes van Trump om de groei te stimuleren. Houd ook rekening met stijgende rentes op langlopende staatsobligaties, aangezien de Fed de balans gaat inkrimpen."