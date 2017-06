Euro straks nog meer waard

2017 zou wel eens het jaar van de euro kunnen worden, profiterend van minder politieke risico's en een sterk economisch herstel. Dat is de belangrijkste conclusie dien Bloomberg trekt.

Het financiële nieuwsbureau ziet parallellen met de situatie van de dollar in 2014. Net als in Europa nu, kondigden analisten indertijd het einde van het ruime monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank aan. Daarna volgden drie opeenvolgende sterke jaren voor de dollar.

Zo op het eerste gezicht is de situatie voor de euro nog altijd niet aantrekkelijk. De depositorente in de regio is negatief en de ECB koopt nog maandelijks massaal obligaties op. Maar het einde van het stimuleringsbeleid komt in zicht nu economen vermoeden dat het ruime monetaire beleid van de ECB zal worden terug geschaald.

Optimisme verhuisd van VS naar Europa

Volgens David Bloom, verantwoordelijk voor het wisselkoersonderzoek van HSBC, is er sprake van een totaal andere situatie dan een half jaar geleden. Toen waren analisten enthousiast over de Verenigde Staten waar de groeiverwachtingen na de keuze van de Amerikaanse president Donald Trump, met het oog op zijn verwachte stimuleringsbeleid, hoog waren gespannen. Dat optimisme is naar Europa opgeschoven, aldus Bloom.

Het toenemende vertrouwen in de eurozone heeft ertoe geleid dat de euro dit jaar met 5,9 procent is gestegen tegen een mandje valuta. Dit volgt wel op het laatste kwartaal van afgelopen jaar toen de euro met 6,4 procent daalde.

Volgens Thomas Flury, hoofd valuta research bij UBS, kan de euro verder stijgen. Beleggers die willen profiteren van deze mogelijke beweging doen er overigens goed aan zich niet te concentreren op de wisselwerking tussen de euro en de dollar maar tussen de euro en Japanse yen.

Dat biedt volgens Kit Juckes van Societe Generale meer potentie. Dat heeft vooral te maken met het feit dat nog niemand een einde van het stimuleringsbeleid van de Japanse monetaire autoriteiten voorziet.