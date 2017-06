'Zorgen om techbubbel ongegrond'

Dat schrijft MarketWatch. In een note aan klanten erkent Kotok dat de sterke marktperformance in de VS vooral toe te schrijven is aan het vertrouwen in de zogenaamde FANG-aandelen, namelijk Facebook, Apple, Netflix en Google. Soms worden ook Amazon en Microsoft aan dit rijtje toegevoegd.

Volgens sommige pessimisten zouden deze aandelen een marktbrede ineenstorting kunnen veroorzaken, net als eind jaren negentig gebeurde. Kotok ziet echter belangrijke verschillen tussen toen en nu.

Winsten en rente

Ten eerste waren er destijds veel bedrijven die nog geen winst maakten, en de bedrijven die dat wel deden, waaronder Microsoft en Cisco, werden tegen torenhoge koers-winstverhoudingen verhandeld. De tech-leiders anno nu maken echter wel degelijk winst.

Daarnaast is de lage rente nu een belangrijke positieve factor. Kotok: "Dit keer wordt de markt gedreven door winsten, en die winsten groeien. Tegelijkertijd zijn de rentes erg laag, en volgens de Fed worden deze slechts over een langere periode gestaag verhoogd."

"Hoewel de Amerikaanse markt zeker geen koopje is, bevinden we ons niet in een bubbel zoals we die in 1999 zagen. Die kan nog wel ontstaan, maar nu zien we hem nog niet."

Bankaandelen

De expert blijft positief over de Amerikaanse aandelenmarkt in het algemeen, ondanks de perikelen rondom Trump. "Het feit dat de regeldruk in de financiële sector wordt verlicht, raakt nu een beetje ondergesneeuwd door het nieuws rond Trump en Comey. Wij blijven overwogen in banken en denken dat de bullmarkt in die sector nog lange tijd kan aanhouden."