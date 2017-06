Hebben Europese aandelen nog opwaarts potentieel?

Volgens MacDonald-Brown halen beleggers opgelucht adem na de uitslagen van de verkiezingen in Nederland en Frankrijk.

"Begin 2017 was de vrees aanwezig dat de verkiezingen in Nederland en Frankrijk zouden leiden tot een verkiezingsoverwinning van anti-EU kandidaten en daarmee in het ergste geval tot het opbreken van de EU", schrijft zij in een note.

Europese aandelen profiteren

"Dit angstscenario is echter niet uitgekomen, en daar hebben Europese aandelen van geprofiteerd. Daarnaast zullen naar verwachting de Duitse verkiezingen niet voor grote verrassingen zorgen, en Italië staat waarschijnlijk pas voor volgend jaar op het programma."

De vraag is of Europese aandelen nog wel aantrekkelijk geprijsd zijn. De expert kijkt daarvoor naar de CAPE, de cyclisch gewogen koers-winstverhouding. Die wordt berekend op basis van de gemiddelde winst, gecorrigeerd voor inflatie, over de afgelopen tien jaar.

MacDonald-Brown ziet een stand van 15,6 keer, en dat is duidelijk lager dan het langjarig gemiddelde van 19,9 keer.

Sterke cijfers en vertrouwen

Ze voegt daaraan toe dat er ook winstherstel in Europa optreedt. "Het recente cijferseizoen gaf een hoopgevend beeld. Daarnaast zien we sterke consumentencijfers en meer vertrouwen in de maakindustrie."

MacDonald Brown vindt de waarderingen in Europa nog steeds aantrekkelijk, zowel absoluut als relatief gezien. "In combinatie met de versnelling van de winstgroei zie ik het als een aantrekkelijke beleggingscategorie."