Beleggers zijn optimistisch, maar vrezen politiek

Dat schrijft MarketWatch in een bericht.

Deze omgeving zorgt voor een grote mate van optimisme. Tegenwind wordt dan ook niet verwacht uit de economische of financiële hoek, maar uit de politieke.

Hoogste niveau in 16 jaar

De Wells Fargo/Gallup Investor and Retirement Optimism Index kwam in het tweede kwartaal uit op een score van 124, iets lager dan de 126 van de voorlaatste meting, wat het hoogste niveau in 16 jaar vertegenwoordigde. Dit kwartaal steeg de index voor het eerst niet sinds het eerste kwartaal in 2016.

Beleggers zien geopolitieke kwesties als de grootste bedreiging voor het investeringsklimaat, zo blijkt uit de enquête. Ongeveer 75 procent van de respondenten stelt 'redelijk tot erg bezorgd te zijn over de impact van verschillende militaire en diplomatieke conflicten in de wereld'. Dat is duidelijk meer dan de 49 procent die zegt bezorgd te zijn over performance van de economie.

Noord-Korea en Brexit

Amerikaanse beleggers zien de spanningen met Noord-Korea als meest zichtbare bedreiging. Daarnaast roepen de recente verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, waarbij geen enkele partij een meerderheid heeft, vragen op over hoe Brexit vorm gaat krijgen.

Verder ziet 69 procent van de investeerders het binnenlandse politieke klimaat in de VS als een risico. Het gaat dan met name om de kwestie tussen voormalig FBI-baas James Comey en president Trump.

Niet verrassend

Brian Rehling, hoofd fixed income-strategie bij Wellls Fargo Investment Institute, vindt het niet verrassend dat beleggers zich drukker maken om geopolitieke risico’s dan om de economie. "Wij adviseren klanten om hun beleggingsplan niet te laten beïnvloeden door deze angsten, omdat ze de goede onderliggende fundamentals van de economie niet veranderen."