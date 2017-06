'Olieprijs zo weer naar 30 dollar'

Hij stelt dat de prijs zo ver kan zakken als de OPEC er niet in slaagt de productie verder te beperken. "Het probleem is dat er simpelweg nog te veel olie op de markt is. Te veel uit de VS, te veel uit Libië en te veel uit Nigeria."

"Hoewel de vraag robuust is, is er een serieuze mogelijkheid dat de prijzen volgend jaar in de range van 30 tot 35 dollar bewegen, en daar ook een tijdje zullen blijven."

Nog minder

Volgens Fesharaki zouden er nog eens 700.000 vaten per dag minder geproduceerd moeten worden, anders zullen de prijzen dalen. "En zelfs als er 700.000 vaten minder geproduceerd worden, zou je volgend jaar nog meer moeten beperken. Het gaat er om tot hoever de Saoedi’s kunnen gaan in de productiebeperkingen."

Eind vorige maand maakte de OPEC bekend dat de vermindering van 1,8 miljoen vaten per dag nog negen maanden wordt verlengd, naar maart 2018.

Contrair

De expert heeft de contraire visie dat een daling van de olieprijs kan leiden tot een daling van de vraag. "Dat komt omdat een ineenstorting van de olieprijs een aardbeving of tsunami betekent. Een kleine daling is positief voor de vraag en positief voor de economische groei."

"Maar de laatste keer dat de prijs onderuit ging, gingen de aandelenmarkten mee. Ik zie nu een verontrustende omgeving waarin een substantiële daling van olie een wereldwijde recessie kan veroorzaken."