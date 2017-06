Hardnekkige mythes over opkomende markten ontkracht

Als ik mensen vertel dat het Kempen Global High Dividend Fund ook belegt in aandelen uit de opkomende markten wordt er meestal verbaasd gereageerd, schrijft Van den Bos op IEXProfs.nl. Dat hadden ze nu echt niet gedacht. Omdat veel mensen ervan uitgaan dat bedrijven uit de opkomende wereld geen dividend betalen. Het is een hardnekkig minsverstand. Wel is waar dat de mate waarin bedrijven met dividend strooien per opkomend land verschilt.

Enorme verschillen

Het is het zoveelste bewijs dat de opkomende markten geen eenheid vormen. Niet alleen in economische prestaties, maar ook in beleggingscultuur zijn de verschillen enorm. Elk land kent ook zijn eigen specifieke administratieve uitdagingen om er rechtstreeks te kunnen beleggen.

Zo was Taiwan lange tijd min of meer gesloten voor ons. Normaliter betaal je geld pas geld aan een clearingorganisatie als de stukken binnen zijn. In Taiwan moest het geld al op de avond ervoor worden overgemaakt en was het maar afwachten of de stukken ook werden geleverd. In Rusland en China beleggen we nog altijd niet rechtstreeks. Dat kan alleen via een omweg.

Mits aantrekkelijk

Welk land wel of niet tot de opkomende markten behoort, bepaalt Morgan Stanley Capital International, de samensteller van indices, beter bekend als MSCI. Het is een kunstmatige indeling. Zo promoveerde Israël onlangs tot de volwassen markten, terwijl Griekenland werd teruggezet naar de opkomende markten. Het is enigszins arbitrair. Relatief rijke landen zoals Zuid-Korea en Taiwan zijn nog altijd opkomend. Zuid-Korea vanwege het extra risico dat Noord-Korea vormt. Taiwan, omdat grote broer China nog wel eens lastig doet.

Voor ons fonds maakt het niet uit waar een aandeel wordt verhandeld. Wij beoordelen aandelen op hun aantrekkelijkheid. Al vanaf 2000 beleggen we in de opkomende markten. Tot 2008 heeft dat het fondsrendement geweldig geholpen. Maar tussen 2011 en 2015 zorgde het juist voor tegenwind. Vanaf vorig jaar gaat het weer beter. Van de portefeuille bestaat nu 12 procent uit aandelen opkomende markten. We hebben het opkomende marktengewicht in het laatste half jaar flink opgehoogd. Maar aangezien aandelen uit de opkomende markten veelal risicovoller zijn, hebben zij in onze gelijk gewogen portefeuille vaak een halve positie.

Het Kempen Global High Dividend Fund is nu belegd in Rusland, Brazilië, Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Zuid-Afrika en China. Van de BRIC-landen ontbreekt alleen India. Wij kunnen momenteel geen aantrekkelijk gewaardeerde Indiase aandelen vinden. De huidige waardering van India ligt 20 procent boven het langetermijngemiddelde. In tegenstelling tot aandelen uit volwassen markten eisen wij van aandelen uit de opkomende markten een hogere verdisconteringsvoet. We willen een hogere vergoeding voor de extra risico’s die wij lopen. Als aandelen ook dan nog aantrekkelijk zijn, komen ze in de portefeuille.

Dubbel verkeerd is extra goed

Een van onze mooiste beleggingen in de opkomende markten was vliegtuigmaatschappij Copa uit Panama. Een “dubbel verkeerde belegging” die goed uitpakte. Verkeerd, want vliegtuigmaatschappijen hebben de neiging waarde te vernietigen. Over Panama hadden we ook onze bedenkingen. Maar Copa was goedkoop en het vliegveld van Panama City, de uitvalsbasis van Copa, is de vlieg-hub voor Zuid-Amerika.

Toen het aandeel op onze radar kwam, was het net 75 procent in waarde gedaald. Winst èn waardering waren gehalveerd. Nadat de koers eerst nog wat verder omlaag ging, verkochten we het aandeel uiteindelijk 1,5 jaar later voor de dubbele prijs. Achteraf denk je dan dat het niet anders had kunnen gaan. Maar ja, achteraf is het altijd gemakkelijk praten.

Ook bedrijven hier kunnen profiteren

Dan is er nog een laatste misverstand, dat ik graag de wereld uit help. Van de opkomende markten wordt gezegd dat je erin moet beleggen, omdat ze een groot en snel groeiende deel van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Daar ben ik het niet mee eens. Ook bedrijven hier kunnen prima van die trend profiteren, zo laat een bedrijf als Unilever zien.

