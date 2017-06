25 aantrekkelijk geprijsde Europese aandelen

Daaruit komt een lijst met 25 aandelen rollen, met op de lijst voor juni behoorlijk wat wijzigingen ten opzichte van mei.

Aandelen die verdwijnen van de lijst komen met hun koers in de buurt van de door Morningstar berekende fair value. Zij moeten dan ook plaatsmaken voor aandelen met een meer aantrekkelijke waardering en onder hun fair value noteren.

Aandelenbeurzen stabiel

"Europese aandelenbeurzen waren afgelopen maand stabiel. De Britse beurs FTSE 100 steeg 2,69 procent, terwijl het mandje Europese aandelen dat Morningstar volgt, noteert tegen 109 procent van de fair value die de Moningstar-analisten berekenen. De sector gezondheidszorg is onveranderd de sector met de hoogste korting ten opzichte van de fair values, gevolgd door de sectoren technologie en communicatie", vertelt Robert van den Oever.

Los van de waarderingen, kijken analisten van Morningstar voor hun Europe Core Pick List ook naar aandelen die een concurrentievoordeel hebben op de lange termijn, ook wel een economic moat. Voor elke sector selecteren de analisten vervolgens hun toppicks die dus een ruim concurrentievoordeel hebben en ondergewaardeerd zijn.

Imperial Brands in plaats van Unilever

In de grondstoffensector maakte Givaudan plaats voor HeidelbergCement. In de defensieve consumentengoederensector kwam nieuwkomer Imperial Brands op de plaats van Unilever.

Ook in de sector communicatiediensten vonden twee wisselingen plaats. Nieuwkomers BT Group en Liberty Global vervingen Millicom International Cellular en SFR Group.

Novartis in de plaats van GlaxoSmithKline

In de gezondheidssector vertrok GlaxoSmithKline uit de lijst. Novartis kwam hiervoor in de plaats. Petrofac wisselde in de energiesector van plek met TechnipFMC. In de sector technologie verdween Mobileye dat plaatsmaakte voor Criteo. In de industriële sector verscheen GEA Group op de plaats van Zodiac Aerospace. In de financiële sector was Julius Baer Gruppe de nieuwkomer.

Morningstar licht twee aantrekkelijke nieuwkomers op de lijst extra toe.

GEA Group

GEA Group, dat machines en componenten voor fabrieken in de voedselverwerkende industrie produceert en ontwikkelt, kan rekenen op het oordeel wide moat van analist Denise Molina. Zij kent het bedrijf een ruim concurrentievoordeel toe vanwege de lange historie van innovaties en het marktleiderschap in een reeks productielijnen die breed worden toegepast in de voedselindustrie. Het bedrijf heeft hierdoor een sterke positie om te profiteren van de toekomstige groei van deze industrie.

De analist stelt echter wel dat het bedrijf wat onhandig heeft geopereerd bij een recente reorganisatie waardoor het bedrijf het zicht heeft vertroebeld op de aantrekkelijke waardering met het oog op de toekomst. De analist hanteert een fair value van 45 euro voor de aandelen.

Novartis

Analist Damien Conover noemt nieuwkomer Novartis een ondergewaardeerd bedrijf binnen de farmaceutische industrie. "Ondanks de druk die er op de korte termijn is op het oncologiemiddel Gleevec door concurrentie van generieke medicijnen, zal het bedrijf in 2018 weer terugkeren naar groei."

De analist onderstreept tevens dat Novartis ondanks de concurrentiedruk in het afgelopen kwartaal toch 2 procent operationele omzetgroei wist te realiseren. Dat toont volgens hem de kracht van de gediversifieerde productenportefeuille. Conover hanteert een wide moat-rating voor het aandeel in combinatie met een fair value van 88 Zwitserse frank. De analist ziet in de resultaten over het afgelopen kwartaal ondersteuning voor zijn visie.

Bekijk hier de complete lijst met Europese toppicks voor juni.