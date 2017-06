'Markt onderschat de Fed'

Een renteverhoging van 25 basispunten zou in lijn zijn met de algemene marktverwachtingen en het zou gaan om de derde renteverhoging in zeven maanden tijd van de Federal Reserve (Fed). Dixmier verwacht dat de Fed uit zal leggen hoe het de balans zal afbouwen.

"De Amerikaanse kerninflatie liet de afgelopen twee weken tekenen van zwakte zien. Toch geloven we dat de huidige economische situatie een verdere verscherping van het monetair beleid rechtvaardigt. Na een teleurstellend eerste kwartaal is de Amerikaanse groei weer aangetrokken."

De aantrekkende groei heeft volgens Dixmier te maken met het herstel in andere ontwikkelden landen waar er sprake blijft van een soepel monetair beleid.

Positieve trends arbeidsmarkt

Dixmier voorziet dat de Fed in reactie op de recente inflatieverzwakking, zal verwijzen naar enkele positieve trends op de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan de werkloosheid die in mei met 4,3 procent het laagst was in zeventien jaar, en aan bedrijven die nog altijd op zoek zijn naar nieuwe medewerkers.

Uitgaande van de laatste cijfers hebben bedrijven zelfs steeds meer moeite om nieuwe mensen aan te trekken. Het gevolg daarvan is dat nieuwe medewerkers ook steeds hogere lonen krijgen.

Al deze factoren zouden de inflatie moeten duwen om zo langzaam maar zeker het rentedoel van 2 procent van de Fed te bereiken.

Onderschatting

De notulen van de bijeenkomst in mei suggereren volgens Dixmier dat de Fed waarschijnlijk in juni uit zal leggen hoe het de balans wil afbouwen.

Dixmier: "Wij verwachten dat de Fed als eerste stap zijn herinvesteringen zal stoppen vanaf het vierde kwartaal. De aankondiging daarvan, enkele maanden voor de Fed er effectief mee stopt, kan worden gezien als een proefballon. De Fed kan zo testen hoe de markten reageren op deze verdere normalisering van het monetair beleid."

De Allianz-topman vindt het opvallend dat de marktverwachtingen absoluut niet overeenkomen met wat de Fed zelf over het beleid heeft gezegd. "Als de Fed in juni, zoals verwacht, een rentestap maakt, dan heeft de markt momenteel nog maar twee extra rentestappen ingeprijsd voor de komende twee jaar. Dit is een onderschatting en zal waarschijnlijk naar boven bijgesteld moeten worden. Dat zou een hogere rente op langlopende obligaties moeten ondersteunen, ondanks de recente rally op Amerikaanse staatsobligaties."

