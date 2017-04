Dit zijn de beste beleggingsfondsen van 2017

NN Investment Partners is de grote winnaar. De vermogensbeheerder uit Den Haag neemt het stokje over van J.P. Morgan Asset Management op als winnaar van de Group Award Overall voor grote fondshuizen. Ook voor Mixed Assets Large hebben zij een Group Awards in de wacht gesleept. Daarnaast zijn een individueel mixfonds en obligatiefonds in de prijzen gevallen.

BlackRock wint als fondshuis in de categorie Bond Large (wat op het totaal belegde vermogen slaat, en niet op de nominale waarde van de obligaties waarin wordt belegd) en sleept ook met een aandelen- en vastgoedfonds prijzen in de wacht. Van de acht winnaars vorig jaar hebben vijf dat dit jaar opnieuw gedaan in dezelfde categorie: BlackRock, T Rowe Price, NN Investment Partners, ASR Nederland Beleggingsbeheer en Actiam (voor de derde keer op rij). Kleine grote winnaars zijn UBS Asset Management met twee beleggingsfondsprijzen.

Aardverschuivingen bij aandelen

De grootste aardverschuiving onder de winnaars van de Group Awards heeft bij de aandelen plaatsgevonden. Russell Investments stootte Comgest van de troon in de categorie Equity Large en bij Equity Small maakte Mirae Asset Global Investments plaats voor RAM Active Investments.

Winnen is een ding, maar op die plek blijven staan is een tweede. Bij de individuele beleggingsfondsen zien we vijf winnaars van vorig jaar terug, waarvan drie van eigen bodem. Het Kempen Orange Fund, ABN Amro profielfonds 5 A, NN Dynamic Mix Fund II, het BSF Europe Opportunities Extension-fonds en Fidelity Funds - Global Technology.

