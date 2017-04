'60 procent kans op recessie binnen een jaar'

Dat schrijft Belegger.nl op basis van een interview van Cnbc met Jakobsen. Daarin zegt de econoom dat de wereldwijde economische groei aanzienlijk kan terugvallen, mede doordat Trump-mania aan glans verliest. "De brede markt ziet een kans van 10 procent dat zich een recessie voor zal doen, maar wij denken eerder aan 60 procent."

Positiever over Europa

Jakobsen is positief over Europa voor het tweede en derde kwartaal van dit jaar, en daar staat de econoom niet alleen in. Verschillende investeringshuizen verhoogden onlangs al hun outlooks op Europese aandelen. De angst voor de opkomst van het populisme in de regio zwakt af, mede doordat de pro-Europese Macron naar verwachting hoge ogen zal gooien bij de Franse verkiezingen.

Mike Bell, marktstrateeg bij JP Morgan Asset Management, gaf onlangs aan dat hij Europese aandelen goedkoop vindt in vergelijking met Amerikaanse. "De slechtere prestaties qua winsten die je zag sinds de financiële crisis, verdwijnen", zegt hij. "We zien een fundamentele acceleratie in de economie van de eurozone."

Maar volgens Jakobsen wordt Europa’s momentum niet gevolgd door de rest van de wereld. "Eén ding is duidelijk: Azië zal vrijwel niets bijdragen aan de wereldwijde groei in 2017. China is een total standstill."

Hoop

Daarnaast is hoop de belangrijkste drijvende kracht achter Amerikaanse aandelen, denkt Jakobsen. "Veel aandelenanalisten voorzien een significant hogere S&P 500, maar dat is vooral gebaseerd op hoop. En hoop hoort in de kerk thuis."

