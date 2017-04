Zes redenen om op te passen met Amerikaanse aandelen

Dit stelt Neil Dwane, hoofdstrateeg bij Allianz Global Investors (AllianzGI). Hij verwacht niet dat de rally op Wall Street nog lang doorgaat.

Dwane noemt in zijn maandelijkse nieuwsbrief zes redenen waarom beleggers alvast hun portefeuilles kunnen herschikken.

1. Trumponomics kan slechts een beperkte boost geven

Hoewel de markten in eerste instantie hoop hadden rondom het beleid van president Trump, heeft de recent teruggetrokken zorgwet gezorgd voor een stuk minder enthousiasme.

Daarnaast hebben niet alle overgebleven maatregelen van Trump zich in het verleden bewezen als zijnde positief voor de Amerikaanse economie, stelt Dwane.

Zo zorgen belastingreducties voor bedrijven en rijken alleen voor een lichte boost, terwijl meer infrastructurele uitgaven en belastingreducties voor werkenden met een laag salaris zich alleen hebben bewezen als positieve economische maatregelen op de middellange termijn.

2. Onplezierige verrassing door hogere inflatie en hogere rentes?

Inflatiedruk in de Verenigde Staten kan zich veel sneller voordoen dan de markt verwacht, zeker nu de economie zich bijna geheel op volledige werkgelegenheid bevindt en de lonen ook snel flink kunnen gaan stijgen.

De Amerikaanse Federal Reserve houdt de data omtrent inkomens en lonen scherp in de gaten. Afhankelijk van wat ze zien kan de Fed erachter komen dat ze behoorlijk achter de rentecurve aanloopt. Dan kan de Fed agressiever gaan handelen. En dat kan wel eens een onplezierige verrassing zijn voor de markten.

3. Problemen voor de dollar

Als Trump begint met het implementeren van de protectionistische handelsmaatregelen kan dat negatieve implicaties hebben voor de Amerikaanse dollar.

De mogelijke heffing van de border adjustment taks in de Verenigde Staten kan de bedrijfswinsten schaden en ook de economische concurrentiepositie beïnvloeden door de dollar een verdere boost te geven.

4. Schulden worden duurder

De schuldniveaus lopen wereldwijd en in de Verenigde Staten verder op. Dat is alleen maar mogelijk geweest door het extreem genereuze monetaire beleid wereldwijd. Ondanks dat de schuld in de Verenigde Staten de afgelopen jaren is verdubbeld, zijn de jaarlijkse kosten hiervan ongeveer gelijk gebleven.

Naarmate de rentes zullen oplopen kan Trumps financiële bewegingsruimte verminderen als de Amerikaanse overheid meer moet uitgeven aan de rente op schulden.

5. Demografie gaat de verkeerde kant op

De verouderende bevolking zorgt wereldwijd voor een uitdaging en de Verenigde Staten is wat dat betreft geen uitzondering. De economie kan makkelijk problemen ondervinden van productieve oudere mensen die de arbeidsmarkt verlaten, die dan vervangen worden door de jongere generatie die minder betaald wordt en meer is blootgesteld aan de krachten van globalisering.

Al met al kan de Amerikaanse arbeidsmarkt een kleiner economisch voordeel gaan worden vanwege lagere immigratieniveaus en een krimpende talentenpool.

6. De technologie kan minder met meer

Het is niet de globalisering die de Amerikaanse banenmarkt heeft uitgehold maar de opkomende technologie. En dat is een trend die absoluut zal stijgen door bedrijven die meer investeren in robotica en kunstmatige intelligentie.

Daarnaast zijn de effecten van technologie en social media, waarin de Verenigde Staten marktleider is, veel kleiner dan de invloed van voorgaande industriële innovaties. Het kan er uiteindelijk best eens op neer komen dat hightech-innovaties veel beter zijn in het creëren van snelle rijkdom dan in het zorgen voor snelle werkgelegenheid.

Ondanks dat de lage rentes wereldwijd hebben gezorgd voor opgeblazen waarderingen, is de Amerikaanse aandelenmarkt alsnog erg duur. Tel hierbij op dat de Amerikaanse dollar misschien wel zo'n 20 procent overgewaardeerd is en de vraag is wanneer - en niet of – de Amerikaanse aandelenmarkt zich zal terugtrekken alvorens aan een nieuwe cyclus te beginnen.