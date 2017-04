'Stijging aandelen opkomende markten in het vooruitzicht'

Volgens de vermogensbeheerder begon de herwaardering van aandelen opkomende markten al vorig jaar. Toen presteerden opkomende marktenindices al beter dan de MSCI World index.

In 2016 vreesden veel beleggers het juiste moment gemist te hebben. Daardoor bevindt het aandeel opkomende markten in de gemiddelde beleggingsportefeuille zich op het laagste niveau sinds het uitbreken van de kredietcrisis.

Ruimte omhoog

Volgens Allianz bieden aandelen opkomende markten nog genoeg ruimte omhoog. De prijzen van olie en grondstoffen bevinden zich in de buurt van het historische gemiddelde. De handelsbalans van veel opkomende landen is aan het verbeteren. Dat heeft onder andere zijn weerslag op de wisselkoersen. De appreciatie van munten zorgt voor een meevaller voor beleggers.

Het beleggerssentiment zal volgens Allianz in de loop van dit jaar omslaan. Dat heeft vooral te maken met de bedrijfsresultaten. In de afgelopen jaren hebben bedrijven eigenlijk voortdurend teleurgesteld met hun cijfers. In 2016 is de omslag gekomen. De verwachtingen zijn minder hoog gespannen, maar in de loop van het jaar is nauwelijks sprake geweest van een negatieve trend.

Winstgroei is terug

Voor dit jaar geldt dat de verwachtingen juist oplopen. Beleggers zijn aangenaam verrast door de cijfers die bedrijven presenteren. Allianz denkt dat deze trend door zal zetten, gebaseerd op de relatief hoge economische groei voor opkomende markten. Daar komt bij dat waarderingen op beurzen aantrekkelijk zijn en het rendement op eigen vermogen (return on equity) stijgt.