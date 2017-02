Alphabet favoriet bij Candriam

"Zelfrijdende auto’s, robotchirurgie en robotverplegers zijn mooie voorbeelden van toepassingen die ons dagelijks leven aangenamer zullen maken. Maar deze technologieën zijn nog wel volop in evolutie. Bedrijven die innovatief genoeg zijn om baanbrekende toepassingen te commercialiseren, zullen het meeste profiteren”, weet Van der Biest.

De fondsmanager heeft de volgende vijf aandelen geselecteerd:

Intuitive Surgery

"Het Amerikaanse Intuitive Surgery is één van de pioniers in robot-geassisteerde chirurgie. Met hun machines kunnen chirurgen operaties doen met minimale incisies en littekens, en heel hoge precisie. De patiënt heeft minder pijn en de ziekenhuisopname is korter."

"Voor de komende jaren wordt een omzetgroei van meer dan 10 procent per jaar verwacht, terwijl de reeds hoge marges nog wat verder kunnen aantrekken. Het aandeel is bezwaarlijk goedkoop te noemen, maar gezien de nog steeds lage inburgering van robotchirurgie blijven we overtuigd van het opwaartse potentieel."

Yaskawa

“Als één van de grootste producenten van industriële robots is dit bedrijf goed gepositioneerd om in te spelen op robotisering in China. In 2015 waren er amper 36 robots per 10.000 Chinese werknemers, terwijl dit er in Duitsland en Japan 300 per 10.000 werknemers waren. De verschuiving van Amerikaanse productie uit lageloonlanden terug naar de Verenigde Staten onder impuls van President Trump, is eveneens een ondersteunende factor.”

"De recente verzwakking van de yen zal een exportbedrijf als Yaskawa zeker ook ten goede komen. Na een jaar negatieve omzetgroei door de sterke yen, zien we voor de komende jaren opnieuw aantrekkende groei van de omzet en de winsten.”

ASML

"Door de succesvolle EUV-technologie van ASML kunnen producenten van halfgeleiders hun chips in de toekomst blijven verkleinen. Voorlopig heeft niemand een economisch verantwoord alternatief en alle belangrijke chipproducenten zijn het product al aan het testen. Al vanaf dit jaar zou dit een substantiële bijdrage tot de omzet moeten leveren, en op iets langere termijn zullen de marges opnieuw aantrekken."

PTC

"Hoewel minder bekend bij het grote publiek, is dit Amerikaanse bedrijf een belangrijke speler in de productdesign-software. Met General Electric als belangrijkste cliënt is het niet ondenkbaar dat PTC vroeg of laat door hen overgenomen wordt. Het gebruik van virtual reality in een aantal van hun producten toont aan hoe innovatief en vooruitdenkend het PTC-management is."

Alphabet

"Alphabet is vooral bekend als het bedrijf achter de zoekmachine Google en vele andere Google-diensten als Drive en Maps, maar ook als eigenaar van YouTube en ontwikkelaar van Android besturingssoftware. Het haalt het leeuwendeel van zijn inkomsten uit reclame, en profiteert daarbij van de verschuiving naar online."

"Met een budget voor onderzoek en ontwikkeling van 14 miljard dollar zijn er weinig trends in technologie waar Alphabet niet actief in is. Dit moet hen in staat stellen om de komende jaren een winstgroei van ongeveer 15 procent te realiseren. De waardering van 20,1 keer de winst vinden wij aantrekkelijk, zeker in vergelijking met andere internetaandelen.”