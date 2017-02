De groeiende macht van China

"China neemt met horten en stoten de leidende positie over van de Verenigde Staten." Dat zegt Paul Brain, fondsbeheerder bij Newton (onderdeel van BNY Mellon). Hij ziet duidelijke parallellen met de verschuiving van de macht van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten aan het begin van de twintigste eeuw.

"Vaak is het nieuwe machtsblok in aanvang wel bereid de economische rol te vervullen, maar terughoudend om ook politiek de koppositie over te nemen."

In 1914 was het Verenigd Koninkrijk op het hoogtepunt van zijn economische en politieke macht. Na de Eerste Wereldoorlog had het Verenigd Koninkrijk een enorme schuld opgebouwd, was de bevolking gedecimeerd en was de interne onenigheid enorm. Een paar jaar later zou het Britse Rijk afbrokkelen.

Wisseling van de wacht

Tijdens de roaring twenties werd in de Verenigde Staten economisch hoogtij gevierd, maar voor het Verenigd Koninkrijk was het een periode van depressie, deflatie en verlies aan economische dominantie.

In de Verenigde Staten bloeide de economie op door massaproductie, groeiende efficiency en in toenemende mate een kredietzeepbel, die later zou bijdragen aan de beurscrash van 1929 en de Grote Depressie die daarop volgde.

De gevolgen van twee wereldoorlogen voor de Europese economie maakten dat de Verenigde Staten daarna de economische supermacht werd. Onder andere door technologische voorsprong en goed functionerende infrastructuur die na de Grote Depressie was opgebouwd.

Chinese bubbel

Brain vraagt zich af of de Chinese kredietbubbel vergelijkbaar is met de Amerikaanse beurscrash in 1929. Zijn antwoord is nee. "Het is duidelijk dat voor de financiële markten, de Verenigde Staten nog altijd de dominante speler is, zoals de gebeurtenissen van 2008 aangeven. En de zeepbel in Chinese aandelen in de twaalf maanden tot medio 2015 en de daaropvolgende instorting in de negen maanden daarna, had weinig invloed op de andere markten."

Echter, de transformatie van kleine naar grote speler gaat volgens Brain altijd gepaard met horten en stoten en vereist grote hoeveelheden kapitaal (en dus lenen).

Een beurskrach als die van 1929 lijkt volgens Brain niet aanstaande, maar wie naar de groeiende kredietbubbel in China kijkt, zal er niet gerust op zijn. "Het barsten van die zeepbel kan wereldwijd voor significante problemen zorgen, met name door het gebrek aan instrumenten bij centrale banken om de problemen te bestrijden."