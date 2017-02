Drie koopwaardige consumentenaandelen

Morningstar werpt in dat kader een blik op wat er speelt in de sector en tipt drie aandelen die het kansrijk acht.

"De schamele obligatierendementen staken schril af tegen de groeiende dividendrendementen van de voedingsgiganten zoals Unilever en Nestlé. Daarom zochten beleggers hun heil bij deze aandelen, die ook wel bond proxies worden genoemd, waardoor de waarderingen opliepen tot niveaus die behoorlijk ver afdreven van de fundamentals", zegt Morningstar-analist Philip Gorham.

Risico

"Maar de groeiende dividendrendementen dragen ook een risico in zich. De bedrijven lieten hun dividenden harder groeien dan hun winsten. Dat betekent dat ze hun pay-out verhoogden. Dat kan je op de lange duur niet blijven volhouden."

In de loop van het derde en het vierde kwartaal zijn de koersen wat omlaag gekomen. De belangrijkste reden was de renteverhoging in de Verenigde Staten, die de rendementen op de obligatiemarkt weer deed stijgen.

Pricing power

Er is een heel belangrijke factor binnen de sector, en dat is pricing power, ofwel de macht om de prijs te dicteren. Sommige merken zijn zo sterk, of de kwaliteit is zoveel beter dan de concurrent, dat de fabrikant er een hogere prijs voor kan vragen. Maar dat wordt voor veel bedrijven in de business steeds moeilijker, constateert Gorham.

De opkomst van huismerken is daar deels verantwoordelijk voor. "Het schoonmaakproduct van de Aldi is ook niet slecht, en kost maar een kwart van het merkproduct van Unilever.

"Daar komt bij dat het onzichtbaar geconsumeerd wordt, dus in huis, en dan verdwijnt het vervolgens in het keukenkastje. De merkbeleving is dus heel gering. Met andere woorden: waarom een duurder merkproduct kopen als een goedkoper alternatief ook afdoende is?"

Probleem voor Unilever

Unilever heeft in dat opzicht een probleem, stelt Gorham. "Dit bedrijf heeft te weinig brand equity. Het ontbreekt Unilever aan voldoende prijsmacht bij een groot deel van de producten. Dit tast het vermogen tot autonome groei aan. Die groei ligt hoger bij concurrenten."

"Nestlé heeft het dan beter voor elkaar. Een voorbeeld is babyvoeding. Als jonge ouders eenmaal overtuigd zijn van de kwaliteit, dan blijven ze trouw aan de Nestlé-merken. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn dan de belangrijkste kenmerken: je wil geen risico lopen ten aanzien van je kind. Het merk is de verzekering daarvan."

Drie favorieten

Binnen de sector defensieve consumentengoederen heeft Morningstar de volgende drie favoriete bedrijven geselecteerd:

Anheuser-Busch InBev

"Anheuser-Busch InBev is met afstand de grootste bierbrouwer ter wereld met dominante marktposities op de belangrijkste markten over de hele wereld. De wereldwijde spreiding is belangrijk, aangezien de volwassen markten in Europa druk op de volumes en de marges kennen."

"De sterke merken zijn van belang om het hoofd te kunnen bieden aan de opkomst van kleine lokale brouwerijen. Vergeleken met zijn grote concurrenten heeft Anheuser-Busch InBev dus sterke merken en sterke marktposities en daarom krijgt de brouwer een wide moat-rating. Bovendien noteert het aandeel iets onder de fair value die wij berekenen."

Danone

"De autonome groei van Danone is onderhevig aan volatiliteit, maar alles bij elkaar is die toch sterk genoeg om het aandeel aantrekkelijk te maken. De volatiliteit wordt veroorzaakt door de businessmix waarin de waterdivisie het soms laat afweten."

"Recentelijk stelde de zuiveldivisie wat teleur, en daardoor verlaagde het Franse voedingsbedrijf de verwachtingen, maar in andere divisies gaat het juist heel goed, zoals babyvoeding. Daar gaan zowel omzet als marge omhoog. Het aandeel noteert momenteel beduidend onder zijn fair value."

Imperial Brands

"Imperial Brands is de kleinere tabaksfabrikant achter grote concurrenten Philip Morris International en British American Tobacco, maar wel hard op weg om ze in te lopen. Recent deed het bedrijf overnames in de Verenigde Staten die duidelijk waarde toevoegden."

"Imperial Brands drijft voor zijn marges op de superpremium merken in sigaren, zoals Cohiba en Montecristo. Het is afgetekend wereldmarktleider op het gebied van Cubaanse sigaren. Maar ook in het lagere marktsegment met grote volumes is het actief met sigarettenmerken als West en Gauloises, dus het bedient ieder type klant in iedere markt."

"Bij dat lagere segment staat de merkentrouw wat onder druk, in tegenstelling tot de genoemde twee concurrenten. Het premiumsegment heeft het daar geen last van, maar de omzet daarna komt grotendeels uit volwassen markten, wat druk legt op het groeiperspectief. De excellente productenportfolio leidt tot een wide moat-rating. De actuele koers ligt niet ver van de fair value, maar het aandeel is alles bij elkaar aantrekkelijk."

