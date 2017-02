Beursexperts erg somber voor februari

De experts hebben het steeds vaker bij het rechte eind. Vrijwel heel 2016 waren ze somber en net voor de decemberrally kwam het optimisme bij de experts terug.

Met dit in het achterhoofd is het zorgwekkend dat ze de toekomst voor aandelen nu zo somber inzien. Slechts 10 procent verwacht een stijging en liefst 53 procent gaat van een daling uit.

Voorspelling februari:

optimistisch: 10 procent

neutraal: 37 procent

pessimistisch: 53 procent

per saldo: -43 procent

Deze mate van somberheid is heel extreem. Het is sinds de start van de expertenquête begin 1999 slechts eenmaal eerder voorgekomen en dat was eind 1999. Toen waren waarderingen en de angst voor de millenniumbug een belangrijke factor.

Opvallend is dat Amerikaanse beleggingsadviseurs juist heel positief zijn. Maar de experts uit deze enquête zullen wel een stuk slimmer zijn. De redenen voor de somberheid liggen in verwachte renteverhogingen door centrale banken en (of) minder quantitative easing, de Trump-onzekerheid en veel verkiezingen.

Halfjaarvooruitzichten ook somber

Ook voor de langere termijn is hetzelfde beeld terug te zien.

Voorspelling komend halfjaar:

optimistisch: 10 procent

neutraal: 54 procent

pessimistisch: 36 procent

per saldo: -26 procent

Aandelenkeuzes

Per saldo deden de floppers het net wat beter dan de toppers en dat is niet de bedoeling. Bij de toppers stelden vooral KPN en Aegon teleur. Maar de stijging van flopper Altice was echt fnuikend voor de performance.

Een schrale troost is dat de IEX-lezers het nog slechter deden. Alle toppers daalden daar en bijna alle floppers stegen. Het fictieve long-shortfonds van de experts scoorde -1,4 procent, het fonds van de IEX-beleggers sloot op een min van 4,8%.

Ahold topper, Arcelor weer flopper

Voor de komende maand vinden de experts weer dat de stijging van Arcelor Mittal wel genoeg is geweest, en ook Altice staat weer op de flopperslijst. Het floplijstje wordt afgemaakt met SBM Offshore, Heineken en Unibail-Rodamco.

Bij de toppers is het beeld gemixt. Ahold staat op nummer één en opnieuw volgen Aegon en KPN. Gemalto is de nieuwkomer.

Er deden 70 experts aan de enquête mee.

