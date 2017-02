'Reken komende jaren op magere rendementen'

Dat zei Antti Illmanen van hedgefonds AQR in januari tijdens het investeringscongres CFA Institute European Investment Conference.

Langzame of snelle pijn

"Alles is duur", zegt Illmanen. Volgens hem is er voor beleggers geen ontkomen aan. Iedere belegger zal een stapje terug moeten doen bij zijn of haar verwachte vermogensrendement. De enige vraag is of er een snelle heftige correctie komt, of dat de pijn wordt uitgesmeerd over vele jaren.

Zijn advies aan beleggers is om strategieën uit te kiezen met relatief weinig risico. Beleggers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor: valueaandelen (zoek de relatief goedkope aandelen en obligaties); momentum (ga mee met de trend en koop recente winnaars en verkoop verliezers); defensief (koop kwalitatief goede bedrijven met een bewezen trackrecord); of kies voor een long-short aanpak.

Contrair

Een strategie die in het verleden ook wel eens mooie resultaten opleverde bij een dalende markt is contrair gaan.

Dit raadt Illmanen nu echter af. "Ik was zelf vroeger een contrarian", zo vertelde hij zijn publiek, "maar nu niet meer". Illmanen is er nu van overtuigd dat je in tijden van dalende koersen beter op safe kan spelen en de trend volgen.