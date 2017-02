Cijfers Shell: Wat vinden analisten?

Jos Versteeg, aandelenanalist van Theodoor Gilissen merkt op dat de misser minder groot is wanneer rekening wordt gehouden met een extra belasting van 0,5 miljard dollar. Wanneer daar rekening mee wordt gehouden komt de winst uit op 2,3 miljard dollar en dat is "aan de onderkant van de bandbreedte van analistenverwachtingen", schrijft Versteeg.

Sterke kasstroom Shell

Belangrijker is volgens de analist de sterke kasstroom die met 69 procent steeg naar 9,2 miljard dollar. "Shell heeft de schuld verminderd en de gearing is gedaald van 29,2 procent in het derde kwartaal, naar 28 procent in het vierde kwartaal. De vrije kasstroom steeg van een negatieve 763 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2015 naar 5,7 miljard dollar positief. Voor de tweede keer op rij overtreft de vrije kasstroom weer het dividend."

Gilissen verwacht dat de trend doorzet vanwege de goede voortgang van kostenbesparingen, de hogere olieprijs en de aantrekkelijke velden die on stream komen, waarbij Versteeg wees op Gorgon, Stones, Kashagan en Lula.

Versteeg herhaalt het Aanbevolen-advies voor aandelen Shell en doet dat met een koersdoel van 28 euro, "dat mogelijk wordt verhoogd". Bekijk hier de actuele koers van Shell.

Favorietenlijst

Analisten van Goldman Sachs en Kepler Chevreux merken op dat hoewel de winst van Shell teleurstelde, de kasstroom wel sterker was dan verwacht, zo schrijft het ANP.

Analisten van Goldman wijten de discrepantie tussen de kasstroom en de winst aan afschrijvingen, hogere belastingen en de rente. Daarnaast zien ze de daling van de schuld in het vierde kwartaal als positief. Aandelen Royal Dutch Shell staan bij Goldman Sachs op de favorietenlijst.

Lees ook: Ahold Delhaize, KPN en Aegon favoriet voor 2017