Maakt Trump Europa great again?

Dat zei hij deze week tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam.

Volgens Fels liggen de grootste risico’s voor Europa op politiek gebied. "Vooral door de groei van het populisme brokkelt het draagvlak voor Europa steeds verder af. De kans dat de euro klapt is nu veel groter dan een jaar of twee geleden."

Glas halfleeg

"Ik verwacht niet dat populisten daadwerkelijk aan de macht zullen komen, maar het feit dat de krachten zo sterk zijn, maakt het voor gevestigde politici erg lastig om de handen op elkaar te krijgen voor Europa. Ik was altijd van mening dat het glas halfvol is, maar nu neig ik meer naar halfleeg. Zelfs in de diepe dalen van de eurocrisis was er nog wel iets van vertrouwen over, nu is de wil er niet meer."

Hoewel Fels dus minder vertrouwen heeft in Europa in politiek opzicht, zou Trump weleens positief kunnen uitpakken voor de regio.

"Ten eerste heeft Trump vooralsnog geen importtarieven voor Europese landen ingesteld. Dat is op de korte termijn positief voor Europese corporates. Tegelijkertijd profiteren exporteurs in de regio van de sterkere dollar."

Focus op binnenland

Maar er is nog iets. "Stel dat het wel tot importtarieven komt, is er nog een punt om optimistisch over te zijn. Het exportmodel komt dan onder druk te staan, omdat bedrijven niet meer durven te vertrouwen op export. De focus komt dan meer op de binnenlandse economie te liggen, waardoor wellicht meer geïnvesteerd gaat worden in infrastructuur of belastingverlagingen."