Vertrouwen grote beleggers gedaald

Dat blijkt uit de State Street Investor Confidence Index van State Street die de afgelopen maand in Europa een scherpe daling heeft laten zien.

De vertrouwensindex heeft wereldwijd een daling laten zien van 0,3 punten naar 93,8 punten ten opzichte van een maand eerder. In Europa is de index met 7 punten gedaald ten opzichte van december 2016 naar 92,9. In Noord-Amerika is de index juist met 2 punten gestegen naar 89,6.

Minder vertrouwen

Bij de start van het nieuwe jaar is aan vertrouwen ingeboet, volgens hoofd onderzoek Rajeev Bhargava van State Street. De naderende verkiezingen in met name Nederland en Frankrijk, de aanstelling van Donald Trump en de Brexit zijn volgens hem de belangrijkste oorzaken.

De index drukt de risicobereidheid uit van institutionele beleggers op basis van aan- en verkooppatronen. Hoe groter het percentage dat is gealloceerd naar aandelen hoe hoger het vertrouwen is.

Een indexstand van honderd punten houdt een neutrale risicobereidheid in.