'Aandelen Unilever aantrekkelijke belegging'

Dat maakt de analist van Theodoor Gilissen dinsdag bekend in een commentaar.

"We verhogen het koersdoel omdat we verwachten dat de autonome omzetgroei, na een teleurstellend tweede halfjaar in 2016, zal aantrekken naar 3-5 procent en dat Unilever in staat is de operationele winstmarge te verbeteren ondanks enkele externe uitdagingen", aldus Van Beek over Unilever.

Unilever aantrekkelijk

Met het defensieve profiel, een voortgaande jaarlijkse stijging van het dividend (dat naar schatting van Van Beek neerkomt op 4 tot 5 procent) en het huidige dividend van 3,5 procent vormt Unilever een "aantrekkelijke belegging". De koersdoelverhoging gaat gepaard met een herhaling van het Aanbevolen-advies voor Unilever.

"De huidige waardering met een koers-winstverhouding van zeventien keer de verwachte winst over 2018, is lager dan het sectorgemiddelde en de waardering van de afgelopen twee jaar. Het beleggingsrisico voor dit aandeel zit vooral in een stijging van de rente waardoor beleggers deze defensieve sector qua weging verminderen."