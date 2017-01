Sterke dollar, zwak pond

Valutaspeculant John R. Taylor is terug van weggeweest. Zijn gok voor 2017 is een sterke dollar en een zwak pond. Hij ziet een verder verval van 1,24 naar 1,15 tegenover de dollar.

Taylor richtte in 1981 FX Concepts op en behaalde in de decennia daarna succes op succes, maar in 2008 toen de kredietcrisis uitbrak ging het mis. Vooral een weddenschap tegen de euro in 2010 brak hem op.

Zo kon het gebeuren dat FX Concepts, dat in 2007 nog het grootste valutahedgefonds ter wereld was met een beheerd vermogen van 14 miljard dollar, in 2013 de handdoek moest werpen.

Nieuwe cyclus

Taylor zegt in een interview met Bloomberg dat de ondergang van FX Concepts niet als verrassing kwam. Hij denkt in cycli van 35 jaar, met ups en downs, en de 73-jarige denkt nu met zijn adviesbureau Taylor Global Vision aan een nieuwe cyclus te kunnen beginnen.

Een abonnement van een jaar op zijn adviezen kost een belegger 25.000 dollar. Prasann Patel van de Core Investments Group uit Nieuw-Zeeland is een van zijn klanten.

En volgens Patel was één advies met betrekking tot de Nieuw-Zeelandse dollar genoeg om de abonnementskosten terug te verdienen.

Taylor is overigens nog niet helemaal af van de erfenis van FX Concepts. In 2018 hoopt hij al zijn schulden te hebben afbetaald.