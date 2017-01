'Europese aandelen koopwaardiger dan aandelen VS'

De Stoxx Europe 600 Index zal inclusief dividend 8 procent renderen tegen het einde van 2017.

Een zwakke euro, sterkere wereldwijde groei en herstelde olieprijzen zorgen voor wind in de rug, verklaart Christian Mueller Glissmann, directeur strategie en assetallocatie bij Goldman Sachs in Londen, tegenover Bloomberg Business.

Afzwakkend optimisme in VS

De S&P 500 zal in dezelfde periode 4 procent renderen, omdat het optimisme over economische groei in de VS zal afzwakken en de aandelenrally zal temperen, zo voorspelt hij. De verwachte rendementen zijn in de lokale valuta.

"Amerikaanse aandelen zullen nog steeds klimmen, maar minder dan Europese, die gaan inlopen. We zien in de VS nu optimisme, door plannen voor belastingverlaging en hogere overheidsuitgaven. In de loop van het jaar zal dat optimisme afzwakken."

Europese exportbedrijven daarentegen kunnen profiteren als de dollar sterker wordt en de euro zwakker, zegt Glissmann.

Beloftes waarmaken lastig

"Het zal voor Amerikaanse aandelen lastig worden om alle beloftes waar te maken, met een stijgende rente en extreem hoge waarderingen."

Glissmann is dan ook overwogen in Europese aandelen en onderwogen in Amerikaanse voor de komende twaalf maanden. Voor de komende drie maanden is hij echter nog overwogen in de S&P 500 en neutraal op Europese aandelen.

Vooral over de Europese bankensector is hij positief, omdat de sector profiteert van een hogere rente. Beleggers kunnen banken kopen als hedge tegen gevoeligheid voor een hogere rente.