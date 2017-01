'Plannen Trump boost voor economie'

Dat meldt Bloomberg Business.

Volgens cijfers van het IMF groeit de Amerikaanse economie in 2017 met 2,3 procent, waarna in 2018 een groei van 2,5 procent bereikt zal worden. Volgens Lagarde is het nog te vroeg om iets zinnigs over de precieze uitkomsten van Trumps plannen te zeggen.

Lagarde deed haar uitspraken tijdens een interview in Kampala, de hoofdstad van Uganda, waar ze een gesprek had met president Yoweri Museveni. Eerder deze week bezocht ze de Centraal Afrikaanse Republiek. Het in Washington gevestigde IMF steunt dit land met leningen onder bepaalde voorwaarden.

Veel vragen

Volgens Lagarde bestaan er in Afrika grote zorgen over hoe het beleid van Trump de regio gaat beïnvloeden. Afrikaanse ambtenaren vragen zich af of de VS nog hulp zal bieden aan hun landen, en welke gevolgen de Trump-regering gaat hebben voor de militaire steun die de VN biedt. "Ze hebben veel vragen en geen antwoorden", aldus Lagarde.