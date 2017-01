'Dit jaar voor record aan dividend uitbetaald'

Toen kregen aandeelhouders 302 miljard euro aan divdend toegestopt.

En er is nog meer goed nieuws voor beleggers in Europese aandelen. Volgens AllianzGI kondigt zich in veel Europese landen een economische lente aan. Over de opmars van het populisme maakt het beleggingshuis zich niet al te veel zorgen.

"In 2017 worden de politieke kaarten in Frankrijk, Nederland en Duitsland opnieuw geschud. Maar dat vormt geen fundamentele uitdaging voor Europa, noch verwachten we ernstige marktturbulentie, hooguit wat volatiliteit op de korte termijn", zegt Jörg de Vries-Hippen, CIO Europese aandelen bij AllianzGI.

Duitsland profiteert het meest

Op bedrijfsniveau verwachten de analisten van AllianzGI hogere winsten en betere marges in heel Europa. Volgens De Vries-Hippen zullen bedrijven en beleggers in sterke landen zoals Duitsland daarvan het meest profiteren.

"Bovengemiddelde dividenden zijn mogelijk dankzij stabiele, continue kasstromen. Dat zou het vertrouwen moeten belonen dat beleggers hebben in solide bedrijven die in moeilijke tijden weerstand hebben getoond."

Nederland onderaan

Eind 2016 bedroeg het gemiddelde dividend in Europa 3,5 procent. Vorig jaar werden de hoogste dividendrendementen behaald in Spanje (4,9 procent) en Italië (4,4 procent). Met 3,3 procent zat het Belgische dividendgemiddelde net onder het Europese, wat te maken heeft met de kleine omvang van de Belgische aandelenmarkt. In Nederland bedroeg het dividendgemiddelde maar 2,8 procent.

Het lage Nederlandse dividend is mede het gevolg van het feit dat belangrijke Nederlandse aandelen zoals Shell en Unilever ook in Londen een notering hebben. Een tweede verklaring is dat financiële partijen een belangrijke rol spelen in de Nederlandse index.

Verliescompensatie

Hans-Jörg Naumer, hoofd Capital Market Analysis, over de voordelen van dividendaandelen: "Dividenden kunnen, op zijn minst gedeeltelijk, aandelenverliezen compenseren. Dividenden dragen, historisch gezien, voor ongeveer 38 procent bij aan het geaggregeerde rendement van de MSCI Europa."

Jörg de Vries-Hippen heeft er vertrouwen in dat dividendaandelen bij beleggers geliefd blijven voor in 2017. "De rentevoeten kunnen opveren, maar dan nog is het onwaarschijnlijk dat ze in de buurt komen van het verwachte dividendrendement."

