Tien interessante dividendaandelen uit de S&P 500

MarketWatch verzamelde er tien.

Afgelopen jaar hielden dividendaandelen het tempo van de bredere S&P 500 bij, ondanks het feit dat de Fed eind 2015 de rente verhoogde. Bedrijven die consistent hun dividend verhogen, outperformen duidelijk de bredere markt op de langere termijn.

Belangrijk in dit verhaal is dat een bedrijf dat bekend staat om een genereus dividendbeleid, niet gaat snijden in het dividend. Dat zorgt doorgaans voor een flinke deuk in de koers, omdat beleggers inkomsten mislopen en overstappen naar andere aandelen. Vaak denkt het managementteam daarom wel twee keer na voor het een dividendverlaging doorvoert.

Minimaal 25 jaar

De S&P 500 Dividend Aristocrats bestaat uit de 50 bedrijven in de index die minimaal 25 jaar achtereen het dividend hebben verhoogd. Omdat dat het enige criterium is, zijn de dividendrendementen niet per se het hoogst. Het idee is meer dat wanneer het dividend al zo’n lange tijd verhoogd wordt, dit iets zegt over de langetermijnprestaties.

De Aristocrat-index deed afgelopen jaar nauwelijks onder voor de bredere S&P 500. De afgelopen vijftien jaar outperformden de Aristocrats zelfs duidelijk.

Uit de S&P 500 Composite Index zocht MarketWatch 106 bedrijven die het dividend voor ten minste 20 jaar achtereen hebben verhoogd. De Composite Index bestaat uit de S&P 500, de S&P 400 Mid-Cap Index en de S&P Small Cap 600. Vervolgens werden de tien bedrijven met de hoogste dividendrendementen eruit gefilterd. Bekijk hier alle tien de aandelen.

