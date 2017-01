'Vruchtbare omgeving voor aandelen in 2017'

De eerste schokken zagen we in 2016 met Brexit en de verkiezingen in de Verenigde Staten. In 2017 zal de nieuwe Amerikaanse regering voor grote verschuivingen zorgen, met alle gevolgen voor beleggers vandien.

Dat stelt althans Goldman Sachs in een outlook voor wereldwijde aandelen voor het eerste kwartaal, From Low Growth to Pro-Growth.

"We verwachten een agressiever en meer pro-business belastingbeleid, wat kan zorgen voor sterkere groei in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld. Dit kan de winstgroei ondersteunen in de Verenigde Staten. Hogere rentes en inflatie zullen daarop volgen. Aandelen kunnen het in deze omgeving goed blijven doen, zolang een gezonde economische groei maar de drijvende kracht is."

Aandelen blijven duur

De afgelopen jaren hebben lage groei en lage inflatie geresulteerd in een zwakke winst in een lagere omzetgroei, wat de winstgroei belemmerde, zo staat in het rapport te lezen.

"Als het nieuwe beleid slaagt in het genereren van een sterkere economie en bedrijfsopbrengsten, zal de winstgroei volgen. Bepaalde bedrijven zullen door belastingverlagingen ook een boost in nettomarges zien. De verwachte omzet- en winstgroei voor de MSCI World in 2017 is respectievelijk 5,4 en 12,8 procent."

Goldman is positief over de economische outlook en de winstgroei in de Verenigde Staten, maar vindt de aandelen nog altijd duur. "Toch biedt de markt nog steeds aantrekkelijke kansen zodra er meer details naar buiten komen over het beleid en beleggers gaan kijken welke specifieke bedrijven daarvan kunnen gaan profiteren."

Politieke risico's

"Onze visie op Europa blijft neutraal, onveranderd ten opzichte van onze vorige kwartaalupdate. Het opwaartse potentieel voor de winsten blijft de drijver achter Europese aandelen. De winstgroei ligt in 2017 naar verwachting op 14 procent, hoger dan de 12 procent voor de Verenigde Staten, omdat Europa van ver komt. De winsten in Europa liggen nog altijd 50 procent onder de piek van 2008, in de Verenigde Staten is dat 30 procent erboven."

"Naar onze mening kunnen Europese bedrijven profiteren van een sterkere, door de Verenigde Staten gedreven, wereldwijde groei. De grootste risico's in Europa liggen bij de politiek, met een groeiende populariteit van populistische partijen in aanloop naar verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland."