ING: Europeanen maken onvoldoende gebruik van lage rente

Een periode van lage rente is een goed moment om leningen over te sluiten of - beter nog - spaargeld, dat toch niks oplevert, te gebruiken om leningen af te betalen. Maar het gebeurt niet in Europa, blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek van ING.

Twee derde van vijftienduizend door ING ondervraagde Europeanen heeft gebruikgemaakt van de extreem lage rente in de Europese Unie. Slechts 11 procent heeft spaargeld gebruikt om leningen af te betalen. En nog minder mensen hebben met spaargeld hypotheken afgelost.

Geen reserves

"Als je rekent dat de helft van de mensen in Europa schulden heeft, dan mag je er toch vanuit gaan dat meer mensen gebruik zouden maken van de lage rente", zegt econoom Ian Bright van ING. "Lagere schulden geven immers meer flexibiliteit als er onverwachte kosten op je af komen."

Ondertussen zijn de spaarpotjes ook niet gegroeid. Volgens ING een probleem als de periode van lage rente ten einde komt en mensen weer het volle pond moeten betalen over hun kredieten.

Het is ook een teken dat de Europeanen slecht voorbereid zijn op een nieuwe financiële schok, zoals acht jaar geleden, toen veel mensen hun baan verloren. Een derde van de respondenten had helemaal geen spaargeld. En 36 procent had een spaarpotje waarmee slechts drie maanden overbrugd kan worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in dertien landen onder vijftienduizend mensen.