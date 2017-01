Russische economie herstelt

Vorig jaar was een goed jaar voor Russische aandelen. In de laatste twee maanden van 2016 bedroeg het rendement van de MSCI Russia 17,9 procent, aldus analisten van BlackRock in hun Investment Directions.

Russische aandelen profiteerden – in tegenstelling tot andere opkomende markten – volop van de Trumprally en de aantrekkende olieprijs.

Uit een onderzoek van Bloomberg begin deze maand blijkt dat Rusland ( en India) de favoriete opkomende markten voor 2017 zijn onder professionele beleggers.

Economie krabbelt op

NN Investment Partners noemt Russische aandelen bijvoorbeeld een logische keuze voor beleggers vanwege de hogere olieprijs. UBS ziet voor de Russische roebel bovendien een potentieel rendement van 26 procent in het verschiet omdat het voor beleggers uit landen met een laag renteniveau gunstig is te beleggen in Rusland met zijn hoge renteniveau.

Een betere relatie met de Verenigde Staten en een hogere olieprijs zijn goed voor Rusland, maar het zijn volgens Nora Neuteboom, economist emerging markets bij ABN Amro, vooral de verbeterde economische fundamenten die beleggers positiever maken over het land.

Na twee jaar van recessie krabbelt de economie weer op. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht een groei van 1,1 procent in 2017. En bijvoorbeeld de lokale inkoopmanagersindex en onderzoeken over de industriële productie laten (verwachte) groei zien, aldus BlackRock.

Bestedingsdrift

De grootste motor achter de Russische economische groei is volgens Neuteboom echter consumptie (van huishoudens). Die daalde in 2016 nog met 1,9 procent. Dat lijkt veel, maar is heel bescheiden ten opzichte van de -9,4 procent van een jaar eerder.

De crisis en de lage olieprijs hebben de bestedingsdrift van de Russen hard geraakt, maar de bodem lijkt in zicht. Voor 2017 verwacht ABN Amro een bescheiden herstel van 1,3 procent. Ook de investeringen zullen weer aantrekken naar iets boven het nulniveau, maar dat hangt volgens Neuteboom ook van eventuele renteverlagingen en de instroom van buitenlands kapitaal af.

Zij verwacht dat de centrale bank de rente – nu 10 procent – in 2017 zal verlagen naar zo’n 7,5 procent uiteindelijk. Hoe snel deze verlagingen gaan, hangt af van de olieprijs. De inflatie zal verder dalen van rond de 6 procent naar iets meer dan 5 procent, verwacht zij.

Pril herstel

De Russische centrale bank gaat uit van 4 procent in 2017, maar dat lijkt vooralsnog een brug te ver. De lokale munt, de roebel, steeg in 2016 in waarde door de hogere olieprijs en de uitverkiezing van Trump, maar is nog ver af van het niveau van voor de inval van de Krim in maart 2014, aldus ABN Amro.

De sterke dollar zal de opmars van de roebel tot staan brengen, verwacht Neuteboom. Aandelenwaarderingen zijn volgens de analisten van BlackRock met een koerswinstverhouding van 6,5 extreem aantrekkelijk.

Ondanks de recente rally ligt die ratio nog ver onder het historisch gemiddelde en onder de koers-winstverhoudingen op andere opkomende markten. Maar ze willen er wel bij zeggen dat het herstel in Rusland nog pril is en dat veel afhangt van de politieke ontwikkelingen en banden met de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Opec.

Wat zonder Poetin?

Maar dat het in politiek Rusland draait om één persoon, Poetin, is volgens Neuteboom van ABN Amro het grootste politieke risico. Zijn beleid is omstreden, maar wat als hij straks geen president meer is.

Want wie is dan de baas? Komt het land dan in een politiek machtsvacuüm, met nog meer onzekerheid, vraagt zij zich af. En onzekerheid, daar houden beleggers niet van.