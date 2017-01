Deze bedrijven lopen gevaar bij een handelsoorlog met China

Het is nog allesbehalve duidelijk hoe de plannen van Trump gaan uitpakken. Wat wel duidelijk is, is dat China het er niet bij laat zitten wanneer de VS protectionistische maatregelen neemt, schrijft Bloomberg Business.

Een boycot van Amerikaanse producten in China zou het gevolg kunnen zijn, waar onder andere Nike, General Motors, Ford Motor, Tiffany & Co onder kunnen lijden.

Aan de andere kant kunnen Amerikaanse sancties Chinese exporteurs van elektronica treffen, bijvoorbeeld Lenovo en ZTE, voorziet Credit Suisse. Binnenlandse spelers kunnen baat hebben bij verminderde handel.

Zwarte zwaan

"De meeste mensen die ik spreek zien een handelsoorlog niet als basisscenario", zegt Hao Hong, analist bij Bocom International Holdings in Hong Kong. "Ze zien het als zwarte zwaan, maar ik denk dat de waarschijnlijkheid veel groter is."

Volgens Reto Hess, hoofd Global Equity Research bij Credit Suisse, kunnen buitenlandse, niet-Amerikaanse bedrijven in China marktaandeel winnen als aantrekkelijker alternatief. "Chinese consumenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een Duitse auto te kopen in plaats van een Amerikaanse, of een Adidas-shirt te kopen in plaats van een Nike-shirt."

Meer te verliezen

Jonathan Garner, strateeg bij Morgan Stanley in Hong Kong, stelt dat Amerikaanse bedrijven in een handelsoorlog meer te verliezen hebben dan hun Chinese tegenhangers. 10 procent van de bedrijven in de MSCI US Index behaalt tenminste een tiende van de omzet in China, tegenover minder dan 2 procent van de Chinese bedrijven die tenminste een tiende van de omzet in de VS behaalt.

