Geen geld om te beleggen? Deze vier tips kunnen je helpen

Het is natuurlijk niet sexy om over je pensioen na te denken, maar er moet - in ieder geval als je zzp'er bent - wel wat gaan gebeuren als je ooit nog van een mooi pensioen wilt genieten.

Voor mensen die maandelijks graag (wat meer) geld overhouden zodat ze kunnen beleggen voor hun pensioen, heeft Marketwatch.com vier tips.

1. Breng je eigen lunch mee

Voor een broodje en wat drinken ben je bij een broodjeszaak al snel 6 euro kwijt. Diezelfde lunch kan je prima thuis klaarmaken en dan meenemen voor zo'n 2 euro. Sla dan gelijk ook 's ochtends die koffie over van 4 euro bij een van de vele koffiezaken en neem de koffie op het kantoor.

Nederlanders werken gemiddeld zo'n 250 dagen per jaar. Als je 8 maal 250 doet, kom je op 2000 euro aan besparingen. Niet slecht om 2000 euro per jaar opzij te zetten voor je pensioen.

Zelfs als je niet iedere dag een broodje of wat te drinken haalt, is je besparing over een heel jaar al snel aanzienlijk.

2. Neem het ov

Het kan schelen als je met het openbaar vervoer in plaats van met de auto naar je werk gaat. Als je bijvoorbeeld elke dag 50 kilometer naar je werk moet reizen, kost een auto je zo'n 263 euro per maand aan benzine, onderhoud, verzekering en belasting.

Dan is de afschrijving van de auto nog niet eens meegerekend. Treinkaartjes over hetzelfde traject kosten je 184 euro per maand. Daarnaast kun je doorwerken in de trein, helemaal nu veel treinen internet hebben.

Dus als je zo'n 50 kilometer naar je werk moet reizen, kun je bijna 1000 euro per jaar besparen door met de trein te gaan. Niet slecht.

Hoewel het per geval verschilt, en je soms ook nog te maken hebt met extra kosten voor bijvoorbeeld het vervoer van en naar het station, is het op z'n minst het vergelijken waard.

3. Ga naar de supermarkt met een plan

Het best kun je elke week bekijken wat er in de aanbieding is en je wekelijkse eten aan de hand daarvan bepalen. De journalist van Marketwatch rekende uit dat hij hierdoor wekelijks zo'n 40 procent bespaarde.

Ook hier beconcurreren supermarkten als de Plus, de Albert Heijn en de Jumbo elkaar met gigantische kortingen, dus kun je ook fors geld besparen als je slim en met een plan inkopen doet bij de supermarkt. Laat je dus niet verleiden tot impulsaankopen.

4. Bespaar op je verzekeringen

Bijna de helft van de Nederlanders is te goed verzekerd. Stel je hebt een inboedelverzekering afgesloten met een dekkingswaarde van 80.000 euro, maar je inboedel heeft maar een waarde van 60.000 euro dan krijg je, indien er wat gebeurt, maar 60.000 euro uitgekeerd.

Ben je nooit ziek? Kies er dan voor om je eigen risico op je zorgverzekering omhoog te gooien. Bij een maximale verhoging kan de korting oplopen tot wel 25 euro per maand. Dan bespaar je toch weer 300 euro per jaar.

Lees ook: Drie goede geldvoornemens voor het nieuwe jaar