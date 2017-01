Beleggers optimistisch over beurs Vietnam

Dat blijkt uit een Bloomberg-artikel waar met diverse analisten wordt gesproken. Over het algemeen wordt uitgegaan van een stijging met 10 tot 12 procent.

Aan het eind van het jaar zou de Vietnamese VN-index dan een niveau hebben van 745. Dat is nog altijd ver weg van het hoogste punt van de Vietnamese beurs dat in maart 2007 werd bereikt. Toen sloot de index op meer dan 1.170 punten. De Vietnamese beurs werd daarna hard geraakt door de kredietcrisis.

Een van de redenen dat aandacht wordt besteed aan Vietnam is het feit dat de Vietnamese regering veel staatsbedrijven privatiseert. Vietnam is communistisch, maar privé-initiatief wordt gestimuleerd. Afgelopen jaar werd al een belang in Vietnam Dairy Products verkocht.

Dit jaar staan onder andere de privatisering van bedrijven als Saigon Beer Alcohol Beverage Corp en Hanoi Beer Alcohol Corp op de lijst van bedrijven die geprivatiseerd worden.

Ook Mark Mobius is enthousiast

Mark Mobius, verantwoordelijk voor de beleggingen in opkomende markten voor Templeton, is ook enthousiast over Vietnam. Hij kijkt met grote belangstelling naar de ontwikkeling van de dienstensector in het land. Die bedraagt op dit moment 40 procent van de totale economie. Dit percentage stijgt echter.

Mobius wijst bijvoorbeeld op de ontwikkeling van de toeristische industrie op onder andere het eiland Phu Quoc. Daar is recent een vakantiepark gebouwd met een hotel met 1000 kamers en nog eens 1000 vakantiewoningen. Tegelijkertijd is, naar het schijnt schrijft Mobius, een van de grootste Safariparken ter wereld aangelegd.

De groei van de Vietnamese economie zet naar verwachting door. In de afgelopen jaren is volgens Mobius sprake geweest van een gemiddelde groei van ongeveer 7 procent. Dit jaar mikt de regering volgens Bloomberg op een groei van 6,7 procent.