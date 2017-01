'Inauguratie zet periode van onrust in'

MarketWatch zet de verwachtingen van enkele strategen op een rijtje.

Mark Grant, hoofdstrateeg bij Hilltop Securities: "Ik loop bijna 43 jaar mee op Wall Street, maar ik denk dat ik nog nooit zoveel consternatie heb gezien als nu bij Trump. Het is niet alleen het verschil in meningen, maar vooral de angst voor het onbekende. Mensen weten gewoon niet wat te verwachten en welke richting dit land uit gaat."

Sinds Trumps verkiezingsoverwinning in november maakten de Amerikaanse aandelenmarkten een rally door. Met de inauguratie in zicht werd de triomftocht echter afgezwakt.

Te optimistisch

Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders: "Op dit moment lijken de markten geen problemen te zien, maar dit optimisme zal in twijfel worden getrokken. Bereid je maar voor op een heroverweging van de Trump trade."

Volgens David Lafferty, hoofdstrateeg bij Natixis, heeft Wall Street aanvankelijk te veel gefocust op de voordelen van een Trump-presidentschap, en te weinig gedacht aan de negatieve kanten, bijvoorbeeld zijn protectionistische houding.

Meer genuanceerd

Maar, zo zegt Lafferty, "in de afgelopen weken is een meer genuanceerde blik op Trump ontstaan. Het invoeren van nieuwe wetten is nooit zo gemakkelijk als het lijkt, ook niet als zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in Republikeinse handen zijn."

Toch is de Natixis-strateeg optimistisch gestemd. "Trumps plannen voor hogere overheidsuitgaven, lagere belastingen en deregulering kunnen de groei aanjagen. De markt is in de eerste weken na de verkiezing zichzelf een beetje voorbij gelopen. Nu is een meer realistische kijk onstaan."

Lees ook: Vijf leugens die beleggers zichzelf wijsmaken als koersen stijgen