Zeven Nederlandse koopwaardige aandelen voor 2017

"Ondanks de wereldwijde economische groei, zien we een groot risico in China. De groeiende schuldenberg begint er een probleem te worden."

"Ook in de eurozone zien we , ondanks redelijk goede vooruitzichten, weer toenemende risico's. De Franse verkiezingen kunnen tot verdere verdeeldheid leiden en na Brexit zou het zomaar kunnen dat meer landen de muntunie willen verlaten. In de VS kunnen hogere lonen leiden tot consumentgedreven economische groei, terwijl de politieke onzekerheid groot is", meldt NIBC vrijdag in een note.

Groeiende winst per aandeel

Toch staat het bedrijfsleven er goed voor. Zo is de verwachting dat de winstgroei, als wordt gekeken naar de verwachtingen van analisten voor de winst per aandeel voor de belangrijkste indices, in de Verenigde Staten dit jaar zo’n 11 procent zal zijn. In Europa wordt uitgegaan van een winstgroei van ongeveer 7 procent. In Nederland komt de groei naar verwachting uit op meer dan 12 procent.

Voor de lijst met favoriete aandelen voor 2017 heeft NIBC gekozen voor aandelen die duidelijk profiteren van wereldwijde trends en die zich sterk richten op Europa. Ook aandelen die herstelpotentieel hebben zijn geselecteerd.

Favoriete aandelen 2017

De top picks, voor het eerste helft van 2017, zijn onder andere Accell en Boskalis. NIBC ziet potentieel in de aandeelhoudersbeloning en strategie-update van de baggeraar. Verder staat Corbion op de lijst. Het bedrijf heeft "de wind in de rug en een groeiend groen imago".

Ook Kendrion, Nedap en SBM Offshore staan op de favorietenlijst. Nedap kan dit jaar volgens NIBC Markets op naar een sterkere omzetgroei en SBM zou het dieptepunt voorbij zijn.

Het laatste favoriete aandeel voor 2017 is TomTom. 2017 wordt voor TomTom "het jaar van de waarheid".

