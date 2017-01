'Olie kan zo weer naar 30 dollar per vat'

Sinds dat dieptepunt van februari 2016 is de situatie redelijk bijgetrokken. De afgelopen maanden ligt de prijs rond de 50 dollar per vat.

Maar volgens Shawn Driscoll, fondsmanager bij T. Rowe Price, mogen beleggers niet achterover gaan leunen. "We zien nu een typische counter-trend-rally", zegt hij in gesprek met MarketWatch. "Dat zien we vaker tijdens langdurige bearmarkten. Olie zit nog altijd in een bearmarkt en die is voorlopig niet voorbij."

Volgens de manager hebben de afspraken van de OPEC over productieverlagingen voor de korte termijn geholpen. Toch zullen het aanhoudende overaanbod en een verbeterde efficiency de prijzen blijven drukken.

Tenzij we een enorme economische opleving tegemoet zien, zal de disbalans tussen vraag en aanbod jaren blijven bestaan, zo denkt hij.

Voor lange termijn niet veel veranderd

"Ik denk dat er voor de lange termijn niet echt iets veranderd is. Er is niet veel meer over van de rally. Wij verwachten een piek ergens aan het einde van het eerste kwartaal of aan het begin van het tweede kwartaal, en daarna zijn we weer terug bij af."

Het onderliggende probleem volgens Driscroll is dat zodra de prijzen stijgen, veel schalieproducenten in de VS weer gaan boren, waardoor het aanbod weer toeneemt. Bij een boost van de economie zal de vraag naar olie weliswaar toenemen, maar het is onduidelijk of dat genoeg zal zijn om het overaanbod weg te nemen.

"Beleggers zijn vol vertrouwen dat het ergste achter de rug is, en je ziet dat sommige aandelen weer op de hoogtepunten van 2014 noteren. Ik denk echter dat we in 2018 rekening moeten houden met een olieprijs die richting de 30 dollar per vat gaat."

Lees ook: Goldman: 17 aandelen met meeste neerwaarts risico