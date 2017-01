'Mijn kinderen mogen kiezen: de spaarrekening of mee beleggen met papa'

In dat kader vroegen we Jos Versteeg, aandelenanalist bij Theodoor Gilissen, hoe hij in de beurswereld terecht is gekomen en hoe hij precies zoekt naar kansrijke aandelen.

Wat was je eerste ervaring met de beurs?

"Dat was rondom de beurskrach in '87. Ik ben gek op kranten en ik las toen ook al veel kranten en vond het allemaal wel interessant wat daar gebeurde. Iets daarvoor begon ik te droog oefenen met Hoogovens door bij te houden hoe dat nou beweegt."

"Toen ik eenmaal was afgestudeerd en ging verdienen, heb ik heel snel mijn studieschuld afbetaald om me daar geen zorgen meer over te hoeven maken. Pas eind jaren '90 ben ik gaan beleggen. Ik had een huis gekocht en vervolgens verkocht met een enorme winst. Daardoor had ik behoorlijk wat geld en daar ben ik mee gaan beleggen."

Hoe beleg je privé?

"Ik beleg enorm suf. Je bent als analist sowieso gebonden aan heel veel regels, dus je mag niet echt veel handelen, al denk ik dat dat sowieso nooit heel veel oplevert. Ik beleg nu met een langetermijndoel, dus voor een termijn van minimaal vijf jaar, en koop grotendeels heel stabiele aandelen die een mooi dividend opbrengen."

"Je kunt bijna wel zeggen dat ik beleg in de Dividend Aristocrats, dus in bedrijven als Shell, Unilever en Procter & Gamble. Ik beleg ook heel internationaal. Af en toe doe ik ook wel leuke dingen. Zo heb ik ook fondsen als Galapagos. Daar kan ik niet teveel in handelen omdat ik daar ook adviezen op geef, maar dat heb ik ooit eens gekocht en dat blijft dan vervolgens jaren op de plank liggen."

"Dat soort aandelen vormt hooguit 20 procent van m’n portefeuille. 80 procent is gewoon lekker saai: degelijke aandelen met een sterke balanspositie."

Heb je nog andere beleggingsregels voor je portefeuille?

"Als een individuele positie boven de 10 procent van m’n totale portefeuille uitkomt dan begin ik me toch wel zorgen te maken. Een andere regel waar ik me altijd strikt aan houd is dat als ik echt zorgen krijg over de balans, ik dan verkoop."

Beleg je ook voor familieleden?

"Voor mijn kinderen wel, die zijn nog heel jong. Ik heb ze uitgelegd dat je je geld op een spaarbankrekening kunt zetten en dan bijna geen rente krijgt, of dat je met papa mee kunt beleggen en dat je dan het rendement krijgt van papa’s portefeuille op jaarbasis. Dat vonden ze wel een goed idee en de jongste heeft daar ook echt behoorlijk veel geld mee verdiend."

"Twee jaar geleden bijvoorbeeld, had hij 28 procent rendement en hij had aardig gespaard dus hij kreeg toen 200 à 300 euro. Voor zo’n kind is dat twee of drie jaar zakgeld wat hij opeens verdient. Nu vraagt hij ook wel eens: papa, moet ik er nu in of uit? Dan zeg ik: laat dat maar aan mij over. Maar ik vind het wel leuk om ze er jong een beetje bij te betrekken."

Even terug naar aandelen. Waar let jij precies op bij het selecteren van aandelen?

"Dat doe ik heel bewust met een strategie. Zo kies ik bewust voor een aantal heel suffe consumentengoederenaandelen. Sterke merken die goed verdedigbaar zijn, die ook een portefeuille hebben met sterke merken. Je komt dan al gauw uit bij bijvoorbeeld Unilever, Procter & Gamble maar ook bij retailers zoals Ahold Delhaize, die heb ik ook."

"Het zijn aandelen waarvan ik denk dat ze over een paar jaar ook nog wel bestaan en misschien over vijftig jaar ook nog wel. Het zijn ook bedrijven met een lange geschiedenis. Hebben ze het de afgelopen jaren goed gedaan? Betalen ze al vijfentwingtig jaar dividend? Zit in dat dividend een gestage groei? Dat vind ik heel belangrijk."

