'Nederlandse belegger laat zich niet gek maken'

Volgens Léon Cornelissen, hoofdeconoom bij Robeco, betekent dit dat de Nederlander zich niet gek laat maken door de beurs.

"Dat de beurs omhoog blijft gaan en dat de Nederlander het sentiment niet klakkeloos volgt, toont aan dat ze wat betreft beleggen een gezonde en nuchtere houding hebben", zegt Cornelissen. Dat is volgens hem positief, "want deze beleggers mikken duidelijk op de lange termijn."

Als gevraagd wordt naar het kennisniveau over de beurs en beleggen, zijn de ondervraagden niet al te positief; velen vinden dat daar nog het nodige aan schort. Slechts 16 procent denkt dat Nederlanders voldoende kennis hebben om succesvol te kunnen beleggen. Kennis over sparen krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 7, terwijl dat voor beleggen een 5,2 is.

Korte termijn zit in de weg

Respondenten geven in groten getale (51 procent) aan dat kortetermijndenken Nederlanders in de weg zit om succesvolle beleggers te zijn. "Een waarheid als een koe", reageert Cornelissen.

"Wij benadrukken altijd het belang van de lange termijn. Dat betekent dat je niet bij iedere schok in paniek moet raken, en alleen periodiek aan portefeuilleonderhoud moet doen."

"Net zoals je auto één keer per jaar naar de garage gaat, moet je ook, bijvoorbeeld ieder jaar in januari, kijken of je portefeuille nog wel klopt met je doelstellingen en je risicoprofiel. Na een goed aandelenjaar, zoals 2016, moet je misschien herbalanceren."

Verwachting voor 2017

Cornelissen voorziet voor Europa de nodige politieke risico's, waarbij hij verwacht dat de euro 2017 gaat overleven. "De belangrijkste katalysator van onrust in de eurozone zou een verkiezing van Marine Le Pen tot president van Frankrijk zijn, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Dus gaat Europa volgens mij vrolijk verder, ook zonder het VK."

"Economisch gaat het goed en we moeten afwachten wat de gevolgen zijn van het presidentschap van Trump. Komt er bijvoorbeeld een conflict met China, dan krijgt iedereen daar vroeg of laat last van."

