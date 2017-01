Stijging goudprijs zet door

Dat schrijft Jeff Reeves op Marketwatch.

Goudbezitters hebben over de eerste twee beursweken van 2017 weinig reden tot klagen. In Amerikaanse dollars gemeten steeg de goudprijs sinds het begin van dit jaar met 4,8 procent tot de huidige stand van 1.212 dollar per 28,35 gram.

In euro's gemeten is de goudprijsstijging met een plus van 2,7 procent minder sterk. De recente waardedaling van de dollar speelde de goudbeztter enige parten.

Trump en Brexit

En de goudprijs gaat nog verder omhoog volgens Reeves, deels door de zorgen die de komst van de nieuwe Amerikaanse president veroorzaakt. Reeves: "Geopolitieke onrust en andere vetes spelen goud in de kaart."

De risico's die Donald Trump omgeven, spelen de goudprijs dus in de kaart. Hoe groter de angst, hoe beter de kansen voor goud. Maar volgens Reeves is er meer dan de Trumpfactor die de goudprijs omhoog drijft. Brexit helpt ook mee.

"Hoewel premier May gisteren duidelijk maakte voor een clean break met de Europese Unie te zijn, geloven weinigen dat dit daadwerkelijk mogelijk is. Dat heeft zijn impact op de financiële markten, inclusief de goudprijs."

Ook niet goed is dat de dollar minder waard wordt nu volgens Reeves al het negatieve nieuws wel in de niet-dollar-valuta's is ingeprijsd. Eurobeleggers hebben last van een goedkopere dollar, want goud wordt in de Amerikaanse munt afgerekend.

Stapje erbij

Tegenvallende kwartaalwinsten jagen de goudprijs ook omhoog. Volgens Reeves belooft het huidige cijferseizoen weinig goeds. "Van de tien al gerapporteerde bedrijven hebben er zeven een winstwaarschuwing afgegeven."

Van zwakke bedrijfscijfers naar een beurscorrectie is het met de huidige hoge koerswaarderingen nog maar een kleine stap. Volgens de meeste waarderingsgrondslagen zijn aandelen - zeker die uit de Verenigde Staten - duurder dan het historische gemiddelde.

Mochten de beurzen een stapje terug doen, dan doet de goudprijs er een stapje bij, zo is ook de verwachting van Reeves.