Martin Arnold, directeur FX & Macro Strategist bij ETF Securities verwacht de volgende vier bewegingen van de belangrijkste valuta, meldt IEXProfs.nl

1. De Amerikaanse dollar valt terug, gevolgd door een rebound

Het is goed mogelijk dat de Amerikaanse centrale bank, Federal Reserve, niet aan de verwachtingen van een stapsgewijs hogere rente in 2017 kan voldoen.

"De Federal Reserve lijkt verdere verhitting van de economie toe te staan. Hierdoor komt de geloofwaardigheid van de centrale bank om de inflatie te bestrijden in het geding en komt de Amerikaanse dollar onder druk te staan. Als de Fed inziet dat zij agressiever de rente moet verhogen, zal de Amerikaanse dollar in de tweede helft van 2017 een rebound maken."

2. Britse pond profiteert van minder onzekerheid rond Brexit

"Na de uitslag van het Britse EU referendum heeft het Britse pond een dreun gekregen, maar door de gekelderde Britse munt zijn de bedrijfsbalansen wel tijdelijk versterkt. De onzekerheid waarmee de Brexit wordt omgeven, weegt zwaar op de koers van het Britse pond, maar zal in de loop van de tijd vervagen."

"Het Britse pond is inmiddels op zijn dieptepunt aanbeland. In afwachting van het oordeel van het Britse Hooggerechtshof of de Britse regering goedkeuring moet vragen aan het parlement om de Brexit in gang te zetten, kan er koersvolatiliteit ontstaan."

3. De euro verzwakt door politieke onrust

De geplande verkiezingen in 70% van de eurozone in 2017 en 2018 zullen volgens Arnold voor politieke onzekerheid zorgen en een stijging van de euro waarschijnlijk beperken. "Zonder een katalysator die de inflatie opstuwt, zal de Europese Centrale Bank waarschijnlijk monetair moeten blijven stimuleren waardoor verdere neerwaartse druk op de euro ontstaat."

4. Tijdelijke boost voor de Japanse yen

"De Japanse yen zal in eerste instantie in 2017 profiteren van de politieke onzekerheid en bezorgdheid over de bewegingen op de obligatie- en aandelenmarkten.Arnold verwacht een verzwakking van deze trend en de Japanse yen kan eind 2017 lager eindigen als Japanse investeerders in het buitenland op zoek gaan naar meer rendabele activa.