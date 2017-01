Vijf onwaarheden die beleggers zichzelf wijsmaken als koersen stijgen

Marketwatch zette de vijf leugens op een rij.

1. Aankoopprijs doet er niet toe

Had je je geld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in Amerikaanse aandelen gestopt, dan had je gemiddeld een betere aankoopprijs gehad dan wanneer je na de verkiezingen in was gestapt op het enthousiasme van de markt. Vergeet echter niet dat de aankoopprijs er wel degelijk toe doet.

2. Aandelen stijgen, dus ik moet er meer van hebben

Misschien heb je relatief een te klein deel van je geld belegd in aandelen. Maar waarom is er een stijging van aandelen nodig voordat je je beseft dat je een groter deel van je portefeuille moet beleggen in aandelen?

Grote kans trouwens dat je helemaal niet te weinig in aandelen zit. Waarschijnlijk is het pure hebzucht. Hebzucht kan ervoor zorgen dat je aandelen koopt wanneer ze recent flink zijn gestegen en weer verkoopt wanneer ze zijn gedaald.

3. Ik moet inspelen op het momentum

Aandelen kunnen stijgen, stijgen en stijgen, totdat ze dat niet meer doen. En eerlijk is eerlijk, niemand weet wanneer het momentum voorbij zal zijn. Data tonen echter aan dat beleggers op een hoog niveau kopen en verkopen op een laag niveau, waarmee ze zowel tijdens de rit naar boven als tijdens de rit naar beneden achter het momentum aan hobbelen.

Inspelen op het momentum kun je dus doen, maar individuele beleggers laten het keer op keer tegen zich werken in plaats van dat ze ervan profiteren.

4. Zij kopen, dus ik moet ook kopen

Sterk gelinkt aan momentum is sociale druk. Je ziet andere beleggers profiteren van enorme winsten en dus wil jij ook die winsten. Je ziet anderen aandelen kopen, dus voelt het veilig om dezelfde investeringen te doen, tegen welke prijs dan ook. Maar wanneer andere beleggers in rap tempo aandelen bijkopen, overweeg dan juist om ze jouw aandelen te verkopen (als je belegt voor de kortere termijn dan ten minste).

5. Winsten doen er niet toe

Sommige beleggers gaan ervan uit dat de winsten van Amerikaanse bedrijven hoger zullen worden vanwege de verkiezing van Donald Trump. Toch weet niemand of de winsten daadwerkelijk zullen stijgen of hoeveel ze eventueel zullen stijgen.

Is het bijvoorbeeld te rechtvaardigen dat aandelen van United States Steel Corp met meer dan 60% zijn gestegen sinds de verkiezing in november? Zal U.S. Steel ook zoveel meer winst generen vanwege hogere overheidsuitgaven aan infrastructuur? Misschien. Maar uiteindelijk weet niemand het zeker. Hou jezelf dus niet voor de gek: winsten doen ertoe.