Vier mythes over duurzaam beleggen

En toch kan het nog beter als alle vooroordelen over duurzaam beleggen uit de weg worden geruimd, zegt Elizabeth Lewis van het World Resources Institute.

Ze pikt er in een column op de webiste Greenbiz.com vier vooroordelen uit die volgens haar onterecht zijn.

Lager rendement

Ten eerste zouden groene en sociale beleggingen lagere rendementen opleveren. Dat wordt volgens haar door een onderzoek van Morgan Stanley duidelijk onderuit gehaald.

Ook de Oxford University en Arabesque Partners hebben aangetoond dat op duurzaamheid geteste fondsen het niet slechter doen dan traditionele fondsen.

Duurzaam is dat het in strijd is met de rechten van beleggers

Een belegger heeft er immers recht op dat er in alles belegd mag worden, van windmolens tot wapens en kolencentrales. Een uitspraak van het Amerikaanse ministerie van arbeid spreekt dit echter tegen. Juridisch staat beleggingsfondsen in de VS dus niks in de weg.

Groen is te riskant

Ten derde bestaat er na het klappen van de clean-techbubbel in 2010-2011 het vooroordeel dat groen op zich leuk is, maar wel riskant. "Het kan zijn dat dit toen zo was", zegt Lewis, maar nu niet meer.

De duurzaamheidsindustrie is sindsdien erg veranderd. Het kaf is van het koren gescheiden en in tegenstelling tot 2010 kan er bij duurzame bedrijven niet meer gesproken van mogelijke groei ergens in een verre toekomst. Het gebeurt nu. De windmolens en de zonnepanelen gaan als warme broodjes over de toonbank.

Regels zijn te ingewikkeld

Ten slotte zijn veel fondsbeheerders op zich wel positief over het toetsen van hun portefeuille aan duurzaamheidscriteria, maar de regels waar je als fondsbeheerder aan moet voldoen zijn zo verschrikkelijk ingewikkeld.

Ook dat valt allemaal best mee, zegt Lewis. Als de eerste stap eenmaal gemaakt is, gaat het volgens haar vanzelf.