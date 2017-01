'Aandelen zijn duur, parkeer geld in goud'

Volgens hem zijn aandelenwaarderingen zo hoog dat een terugval waarschijnlijk is, zo verklaart hij tegenover Cnbc.

"Aandelen zijn duur en het rendement op Amerikaanse staatsobligaties zakt ook. Er zijn veel zaken in beweging en goud is daarom een goede plek om wat geld te parkeren tot het stof is neergedwarreld."

Sinds de presidentsverkiezingen in november maakten de Amerikaanse aandelenmarkt een flinke stijging door. Hoewel de Dow Jones Industrial Average net niet de 20.000 punten bereikte, kreeg deze er wel zo’n 8 procent bij. Goud moest in dezelfde periode 6 procent inleveren en noteert nu rond de 1202 dollar per troy ounce.

Oversold

Colvin ziet het edelmetaal als 'zeer oversold'. "Het lijkt alsof alles weer opgelost is, de economie weer helemaal gezond is en de Fed de rente verder gaat verhogen. Ik moet dat nog zien, en ik zie graag de eerstekwartaalcijfers als bewijs."

"Goud is daarom een mooie plek voor een wait and see-modus. Natuurlijk heeft de Federal Reserve invloed, evenals de dollar. Maar ik denk dat dat overdreven is, en dat de markt een stapje terug moet doen."

1250 dollar

Colvin verwacht dat goud in de komende dertig tot zestig dagen kan stijgen naar 1250 dollar. Toch waarschuwt hij beleggers voorzichtig te zijn.

"Als we door de 1200 dollar zakken, is 1175 dollar het moment om uit te stappen, want vanaf dat punt begint het plaatje er negatief uit te zien."