'Amerikanen niet zo euforisch als aandelenmarkt'

Dat zegt Larry Fink in een interview met Cnbc.

"Het klopt dat er meer vertrouwen is. Maar het is niet zo euforisch als op de Amerikaanse aandelenmarkt", zegt hij. Volgens hem is de belangrijkste vraag hoe snel Trumps groeiplannen, zoals belastingverlagingen, doorgang vinden en hoe ambitieus ze blijken. Er is nu nog niet voldoende informatie, vindt hij.

Begrotingstekort en handelspartners

Andere belangrijke vragen zijn volgens Fink in hoeverre het nieuwe beleid het begrotingstekort laat oplopen, en hoe hoog de spanningen met de belangrijkste handelspartners oplopen, wat tegenwind kan betekenen voor aandelen.

Maar ongeacht het beleid van Trump, heeft de Amerikaanse economie al groeimomentum, stelt hij. "Ik verwacht niet zo heel veel veranderingen in regulering onder Trump. Banken zijn al in goede conditie, of er nu een verandering in regulering komt of niet."

Fink is lid van Trumps Strategic and Policy Forum, dat voorgezeten wordt door collega-miljardair Steve Schwarzman, CEO van vermogensbeheerder Blackstone. In het forum nemen meer grote namen plaats, onder wie Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX.

