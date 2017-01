Superbelegger George Soros verloor miljard door Trump

Hij verloor bijna één miljard dollar, aldus de The Wall Street Journal. Soros was in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen somber over de Amerikaanse beurs.

Hoewel de beursindex tijdens de avond dat Trump werd verkozen negatief reageerde, is er sindsdien sprake van een beursrally. Beleggers denken dat de stimuleringspolitiek van Trump positief uit zal pakken.

Het beleggingsfonds, waarin het vermogen van Soros is belegd, verloor in de eerste handelsdagen na de verkiezing daarom bijna één miljard dollar, zo zeggen ingewijden.

Wat de precieze gevolgen zijn voor het fonds is moeilijk na te gaan. Het fonds profiteerde ook van beleggingen in onder andere financiële partijen. De aandelen van dergelijke partijen stegen sterk na de verkiezing van Trump.

Over het algemeen was sprake van een rendement van 5 procent voor het Sorosfonds over geheel 2016.