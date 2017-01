Centrale banken vormen belangrijkste marktrisico voor 2017

Saint-Georges doet zijn uitspraken in de maandelijkse nieuwsbrief, zo staat op IEXProfs te lezen.

Het gebrek aan vertrouwen in de centrale banken is belangrijker dan de oplopende Amerikaanse rente, stelt hij.

Saint-Georges reageert daarmee op obligatiebeleggers Bill Gross en Jeffrey Gundlach, die deze week respectievelijk een Amerikaanse tienjaarsrente van 2,6 procent en 3 procent aanwijzen als de start voor een bearmarkt in obligaties.

Terugkeer inflatie

"Vanwege de combinatie van een cyclische opleving en de terugkeer van inflatie zullen de komende maanden een belangrijke test zijn voor het vertrouwen in centrale banken. Zijn zij vastbesloten om de rente laag te houden? Dat is het belangrijkste marktrisico voor 2017", aldus Saint-Georges, die de recente marktrally 'van korte duur' noemde.

Carmignac zweert bij Europese en Japanse aandelen, in het bijzonder bij die van banken en olie- en gasconcerns. Bij de beleggingen in obligaties neemt het Franse fondshuis een defensief standpunt in. Er wordt selectief belegd in Europese bedrijfsobligaties en opkomende marktenobligaties in lokale valuta.

