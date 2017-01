'Olieprijs nog jaren tussen 50 en 60 dollar'

Dat zegt hij in een gesprek met Bloomberg Business.

"De olieprijzen zijn steeds lichtjes gestegen. We moeten daarbij niet vergeten dat een prijs van 45 of 55 dollar een astronomisch verschil maakt voor landen die miljoenen vaten per dag produceren, zoals Rusland of Saoedi-Arabië."

"Iedere keer dat de prijs boven de 55 euro, richting de 60 euro beweegt, wordt hij weer naar beneden geduwd, simpelweg omdat de investeringen in schalieolie in de VS dan stijgen en schalieolie drukt de olieprijs weer. We zullen dus niet snel uit die range van 50 á 60 dollar ontsnappen."

Invloed Trump

Welke invloed zullen Trump en zijn maatregelen hebben op de markt? "We moeten nog zien hoe zijn plannen in het echt gaan uitpakken. De deregulering zal meer bij het transport van olie plaatsvinden, en niet zozeer bij de productie van schalieolie en schaliegas, want die zijn al aardig gedereguleerd."

"Maar in het algemeen denk ik dat iedere actie die Trump zal ondernemen, gericht zal zijn op het meer energie-onafhankelijk maken van de VS en lagere energieprijzen."

