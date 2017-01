'Goed momentum voor Japanse aandelen'

Het momentum is in ieder geval goed voor Japanse aandelen, stelt beleggingsstrateeg Richard Turnhill van vermogensbeheerder BlackRock.

Volgens Turnhill zijn er een paar redenen om positief te zijn over Japan. Ten eerste is Japan een open economie, sterk afhankelijk van de export. Het land kan daardoor als geen ander profiteren van de hogere groei in de wereld die zich volgens Turnhill niet alleen in de Verenigde Staten aftekent maar ook daarbuiten.

Als versterkende factor komt daar de zwakke yen bij. De afgelopen vier jaar was het telkens zo dat als de yen verder wegzakte tegenover de dollar, dat positief was voor de bedrijfswinsten en de aandelenkoersen. De stijging van de dollar-yenkoers van ongeveer 80 naar 120 eind 2015 was daardoor zeer positief voor aandelen.

Trend is your friend

In 2016 kwam er echter een breuk in de neerwaartse trend en begon de yen weer aan kracht te winnen. De dollar-yenkoers zakte daardoor terug van 120 naar 100, en aandelen daalden mee. Maar sinds de verkiezing van Donald Trump is de trend hersteld. Nu staat de wisselkoers alweer op 116.

Gunstig voor aandelen dus, en dat is te zien aan de Nikkei-index die sinds de Amerikaanse verkiezingen in november is opgelopen van 17.170 punten naar 19.454 punten, een winst van 13 procent.

Beleggingsfeestje

Wat de beursgraadmeter volgens Turnhill nog een extra steuntje in de rug geeft is de hernieuwde interesse van buitenlandse beleggers, voor wie Japanse aandelen extra goedkoop ogen dankzij de zwakke yen.

Op de langere termijn is er wel een aantal risico's dat het beleggersfeestje kan bederven. Over protectionisme in de VS maakt Turnhill zich nog niet eens zoveel zorgen. Het grootste gevaar voor Japan is volgens hem een harde landing in China en op wat langere termijn de enorme schuldenlast van de Japanse overheid.

