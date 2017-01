Topjaar voor vastgoedbeleggingen

Dat meldt vastgoedadviseur CBRE.

Er is momenteel een overvloed aan liquide middelen en een gebrek aan alternatieve beleggingen. In combinatie met de aantrekkende economie en lage rente ontstaat een optimale mix voor vastgoedbeleggingen. Het gevolg is dat de prijzen van panden hard stijgen. In het topsegment is vastgoed in historisch perspectief nog nooit zo duur geweest.

Toch is er volgens CBRE geen sprake van een bubbel. Beleggers mijden risicovol vastgoed en betalen liever meer voor hoogwaardige stenen. Ook wordt er minder met geleend geld belegd dan in 2007.

Daarnaast verbeteren de pijlers onder de vastgoedmarkt: de arbeidsmarkt draait op volle toeren waardoor de vraag naar kantoorbanen en kantoren toeneemt. Woningen zijn ook gewild, daarin is twee miljard euro meer belegd dan in 2007.